Женщина попала под машину на «зебре», когда переходила из 7-го в 6-й микрорайон через Сосновую аллею.

ДТП случилось утром в понедельник, 8 января. Пожилую зеленоградку сбил кроссовер Subaru Forester под управлением 27-летнего местного жителя, двигавшегося в сторону восточной коммунальной зоны, сообщили Zelenograd.ru в ГИБДД. «Зебра» напротив корпуса 617а оборудована светофором, который, по предварительной информации, в момент происшествия был отключен. Соответственно, действовали правила для нерегулируемых пешеходных переходов.