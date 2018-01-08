Женщина попала под машину на «зебре», когда переходила из 7-го в 6-й микрорайон через Сосновую аллею.
ДТП случилось утром в понедельник, 8 января. Пожилую зеленоградку сбил кроссовер Subaru Forester под управлением 27-летнего местного жителя, двигавшегося в сторону восточной коммунальной зоны, сообщили Zelenograd.ru в ГИБДД. «Зебра» напротив корпуса 617а оборудована светофором, который, по предварительной информации, в момент происшествия был отключен. Соответственно, действовали правила для нерегулируемых пешеходных переходов.
Около 9 утра 78-летняя пострадавшая в тяжелом состоянии поступила в зеленоградскую горбольницу, была в сознании. У женщины обнаружили перелом бедра и сотрясение головного мозга легкой степени. «Провели интенсивную терапию, скелетное вытяжение. Сейчас состояние пациентки нормализовалось, ее готовят к операции», — рассказали Zelenograd.ru в медучреждении.
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