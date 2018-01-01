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Разыскиваются родственники 48-летнего Нуритдина Мирзаева. Помогите найти 01.01.2018 ZELENOGRAD.RU

Мужчина попал в больницу в тяжелом, бессознательном состоянии 27 октября 2017 года. Он по-прежнему находится в одном из медучреждений Московской области, где получает необходимую медицинскую помощь, и вместе с волонтерами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и полицией разыскивает родственников.

Известно, что 48-летний Нуритдин Мирзаев несколько лет прожил в Зеленограде. Возможно, кто-то узнает его по фотографиям.

Приметы. Худощавый, рост 170 см, карие глаза, седые волосы. Глухой. На левой руке есть татуировка в области пальцев.

Если кто-то знает его, а также владеет информацией о его родных, просим сообщить на горячую линию «Лизы Алерт» по телефону 8-800-700-54-52 или в службу «112».

Справа: актуальное фото на сегодняшний день, сделанное в больнице во время сна
"Лиза Алерт"
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