Основу меню составляют классические пиццы, такие как «Четыре сыра» или «Двойная Пепперони», но особую изюминку придают ему сезонные новинки. Наши клиенты очень тепло приняли сезонные пиццы 2017 года — «Томаты со сливками» и «Крейзи-Пиццу». В новом 2018 году мы продолжим удивлять и радовать наших гостей. Для этого мы создали экзотическую и оригинальную пиццу с нотками востока — «Утка Терияки».