За те два года, что «Додо Пицца» работает в Зеленограде, многие жители города успели полюбить нашу продукцию.
Основу меню составляют классические пиццы, такие как «Четыре сыра» или «Двойная Пепперони», но особую изюминку придают ему сезонные новинки. Наши клиенты очень тепло приняли сезонные пиццы 2017 года — «Томаты со сливками» и «Крейзи-Пиццу». В новом 2018 году мы продолжим удивлять и радовать наших гостей. Для этого мы создали экзотическую и оригинальную пиццу с нотками востока — «Утка Терияки».
Яркое и необычное сочетание мяса утки, соуса терияки и ананасов на фирменном воздушном тесте покорит любителей азиатской кухни и не оставит равнодушными даже самых притязательных гурманов. При создании рецепта мы вдохновлялись удивительными пиццами, которые готовят в Китайских пиццериях «Додо». Азиатские пиццы известны своими необычными ингредиентами — например, китайцы очень любят пиццы с мандаринами и клубникой.
Пицца «Утка Терияки» — не единственная новинка в нашем меню. «Додо Пицца» с удовольствием порадует вас новыми закусками — нежными рулетиками с сыром и корицей. Сырные — очень сытные и просто тают во рту, а с корицей — прекрасный пряный десерт к кофе.
Пицца «Утка Терияки» — от 435 руб.
Рулетики с сыром — от 145 руб.
Рулетики с корицей от 95 руб.
Сайт для заказа: https://dodopizza.ru/zelenograd
Приложение: App Store и Play Market.
Телефон для заказа: 8 (800) 333-00-60
ВК: https://vk.com/dodo_zelenograd
Инстаграм: https://www.instagram.com/dodo_zelenograd
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