Что делать, если подросток не определился с будущей профессией? Как помочь ему понять, что он может и хочет, сориентировать в море профессий? Как узнать, какие специальности сейчас востребованы? На эти и другие вопросы отвечает Мария Клименкова, специалист по профориентации Образовательного центра «Хорошист».
— Мария, когда к вам приходят на консультацию родитель с ребенком, с каким запросом обращаются родители подростков чаще всего?
Я бы выделила 3 основных вида ситуаций, в которых родители обращаются к нам в Центр.
Первая — когда родители сталкиваются с нежеланием ребенка стремиться к чему-то. Они видят как ребенок ходит на английский, волейбол, может даже журналистику, но все как-то несерьезно, поверхностно. Как донести до подростка, что пора принимать решение о своем будущем? И уметь брать на себя ответственность за этот выбор? Многие ссылаются на «лень» — говорят что-то вроде «Мне лень решать этот вопрос». Лени не существует — это лишь защитный механизм нашей психики (иногда ошибочный), указывающий что нам интересно, а что нет. Часто, лень — это недостаток нужной мотивации и нужной информации.
Вторая ситуация — когда ребенок и учится хорошо, и много разных увлечений имеет, и умеет, например, организовать сверстников, но никак не определится с деятельностью, которая сильно-сильно увлекает, и не понимает по какой именно стезе хотел бы двигаться. И тут вопрос родителя: как помочь ребенку разобраться с выбором?
Третья ситуация — у ребенка есть несколько или одно приглянувшееся направление. Но нет четкого понимания, на какую именно специальность идти и что из себя представляют профессии этого направления. Например, подростку хорошо удается математика и физика, планирует быть инженером. Но инженером в какой сфере быть? Ракетостроение, строительство, энергетика, микроэлектроника? Какие перспективы, где учиться, подойдет ли мне это направление? Есть риск разочарования или риск попасть на невостребованную или низкооплачиваемую специальность. Как предусмотреть и выбрать подходящий вариант?
— Как можно помочь подростку в этот ответственный период?
С одной стороны, в этот стрессовый для подростка момент очень важна поддержка и заинтересованность родителей в том, чтобы ребёнок совершил свой собственный осознанный выбор. У ребят частый внутренний вопрос — а чего я действительно хочу? В чем я наилучшим образом смогу себя реализовать? Такой большой спектр направлений, из которых нужно сделать выбор, приводит к растерянности, страху и неуверенности, и тут важно помочь школьнику разобраться: где он сможет максимально проявить свой потенциал?
С другой стороны, важно дать как можно более полную информацию об актуальной ситуации в области профессий: что сейчас происходит на рынке труда, какие существуют востребованные профессии, какие вузы дают качественное образование, какие профессии становятся все менее востребованы, каким навыкам необходимо учиться уже сейчас (а не ждать выпуска из школы) и многое другое. Расширяя кругозор ребенка, мы даем ему возможность сравнить все «за» и «против» и принять взвешенное решение.
Сначала все кажется запутанным и непонятным — нужно разобраться какие возможности есть у образования и на рынке труда. Какие есть профессии? А какие специальности есть в вузах? Есть разные тонкости и не всегда все предельно очевидно. Например, рынок образовательных услуг (как сейчас принято говорить) не успевает реагировать на изменения рынка труда и запросов работодателей, поэтому сейчас в вузах есть специальности, количество вакансий по которым резко упали и продолжат это делать (например, вакансии банковского сектора, телекома, недвижимости). Популярная в последнее время тема для обсуждения — исследование Агентства Стратегических Инициатив и Сколково «Профессии будущего» и публикация «Атласа профессий будущего», где подробно описано как и почему некоторые профессии «стареют», и какие профессии в ближайшем будущем будут действительностью.
Еще важный момент: не каждая специальность в вузе дает профессию. Есть специальности, которые дают широкое образование (например, прикладная математика, филология, востоковедение и прочие): кругозор, культуру, знания, формируют определенный тип мышления. Главная задача таких специальностей дать вам «интеллектуальный ресурс», а не конкретную профессию, и как вы примените и используете это образование решать вам. Есть специальности, которые дают конкретную профессию — обучают конкретным технологиям, формируют конкретные навыки, дают специальные знания (например, архитектура, техносферная безопасность, радиотехника и прочие). Важно уже будучи школьником более конкретно сформулировать стремления и планы на жизнь — тогда выбор специальности и вуза будет более осознанным, а не ситуативным, под влиянием обстоятельств. Когда подросток формулирует свои приоритеты, видит возможности среды, сам взвешивает все «за» и «против», то и самомотивация, и целеустремленность возрастает.
— Мария, расскажите поподробнее, как помочь ребенку разобраться со своими стремлениями, желаниями? Можешь дать конкретные инструменты?
Сначала нужно определить приоритеты. Необходимо разобраться, что мною движет и что вдохновляет. В первую очередь задать себе вопрос: а чего ты действительно хочешь сам? Полезно поисследовать себя, разобраться с жизненными приоритетами, ценностями, сильными и слабыми сторонами, какие цели ставишь для себя на ближайшие 5-10 лет, как в целом хочешь видеть свою жизнь, работу. Да, цели со временем могут видоизменяться или отпадать совсем — и это нормально. Главное, составить собственную картину жизни, желаемый образ. Как говорил Брюс Ли: «Цель не всегда должна достигаться — иногда это просто направление». И затем уже можно выстраивать собственную желаемую траекторию движения к ней.
Подумай, как ты видишь свою жизнь после института? Представь, чем ты занимаешься, как проходит твой день, что ты умеешь делать, где путешествуешь, как выглядит твоя работа, семья? Все взаимосвязано, и отталкиваясь от того, как ты видишь свою жизнь в будущем, выбирай деятельность-профессию, которая тебе будет комфортна. Что я умею, что мне нравится делать, что вдохновляет и интересует? В какой деятельности, каких навыках я хочу совершенствоваться? Что я могу дать и что НУЖНО людям, обществу, бизнесу, миру?
Время от времени полезно проводить такой самоанализ, делать этакий срез настоящего момента в жизни — чему мы отдаем большее предпочтение в данный период. И на какие критерии обращаем внимание при выборе деятельности, работы, карьеры — материальные блага, самореализация, стабильность и другие.
- Спасибо за ответ. Вы также говорили про информированность об актуальных профессиях. Как можно расширять кругозор в этой зоне?
Эту задачу можно реализовать разными способами, в зависимости от вашей индивидуальной ситуации. Я ребятам, которые ко мне обращаются, советую определить 2-5 интересных им областей знаний и изучить интересную их с помощью бесплатных онлайн-курсов. Например, это можно сделать на образовательных интернет-площадках, где ведущие вузы и компании размещают такие материалы: Универсариум, Открытое образование, Coursera (на англ.языке) или других. Есть очень интересный и познавательный ресурс ПостНаука (пожалуй, лучшее научпоп интернет-издание). Есть полезные материалы о вузах, специальностях и профессиях на ресурсах mel.fm, msk.postupi.online, учеба.ру.
Съездите с ребенком на дни профориентации и карьеры, выставки для школьников, ярмарки профессий, где можно послушать спикеров-экспертов в сфере карьеры, рынка труда, профориентации или деятелей из конкретных отраслей. Именно они смогут рассказать на каких аспектах важно сфокусировать внимание при выборе профессии. Ну и конечно, это возможность в одном месте пообщаться с представителями вузов, колледжей, работодателей и сравнить сразу множество вариантов.
Также образовательные и профориентационные центры часто проводят мастер-классы, тематические встречи, семинары, вебинары, уикенды профессий, на которых рассказывают о трендах мира профессий, рынка труда, образования, приглашают специалистов из разных отраслей, чтобы школьники «из первых рук» смогли познакомиться с интересующей их сферой. Некоторые крупные предприятия и компании, например, время от времени организуют экскурсии по офису или на производство. «Университетские субботы» позволяют поближе познакомиться с интересующей профессией и разными вузами. Конечно, можно сходить на всем известные дни открытых дверей в колледжах, вузах — они не теряют актуальности, хотя тут стоит быть избирательнее. На консультации и на курсе по профориентации мы подбираем, что для подростка будет эффективнее.
— Можете коротко ответить: как все-таки понять подходит тебе профессия и деятельность или нет?
Пока не попробуешь — не поймешь. Чтобы понять, что тебе подходит больше всего — нужно как можно раньше познакомиться с этой деятельностью. Конечно, сначала можно и в теории, изучить поподробнее, почитать, посмотреть, узнать из первых уст — пообщаться с успешными в этой деятельности людьми. Но. Попробовать самому, получить свой личный, пусть даже косвенный, практический опыт. Только так.
Существует много кейсов, когда люди понимают куда они пришли учиться и перспективы образования уже в процессе обучения. Самый легкий случай, например, когда человек поступает на врачебное дело, а потом оказывается, что он вовсе не хочет работать с людьми и брать на себя ответственность за их жизнь. А на медицинский он шел, потому что в школе нравилась биология, причем именно область знания про микроорганизмы. Данная ситуация поправима — с медицинским образованием можно переспециализироваться, например, в микробиолога или генетика.
Сложнее бывает, если человек решает поступать, например, в технический вуз («ну вроде с физикой проблем нет, да и вуз рядом с домом»), и потом вдруг понимает, курсе на втором, что вообще не понимает физику и не хочет с ней иметь дело, а горит к работе с людьми, психологии и дизайну. Вот здесь уже возникает сожаление — ведь время упущено, и осваивать желаемую профессию необходимо практически с нуля.
Так что лучше себя подстраховать и заранее разобраться, что представляет из себя профессия, нравится ли сам процесс деятельности. В некоторых профессиях попробовать реальную деятельность иногда невозможно. Только когда попадешь уже на рабочее место. А вот происследовать профессию — реально: пообщаться с успешными представителями профессии, разобраться какие навыки, личностные качества, способности там необходимы, и как можно уже сейчас «пощупать”, попробовать и начать осваивать эту профессию.
Когда мы делаем то, что нам нравится, получается и, одновременно, нужно обществу — выигрывают все. Нам легче дается то, от чего мы получаем удовольствие.
Если понимаете, что Вам нужна помощь в подборе профессии, специальности, экзаменов, вуза или подсказка как лучше поступить именно в вашей ситуации — записывайтесь на консультацию по телефону +7 (499) 653-56-71 или оставьте заявку на сайте horoshist-center.com/prof2
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