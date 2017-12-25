— Мария, расскажите поподробнее, как помочь ребенку разобраться со своими стремлениями, желаниями? Можешь дать конкретные инструменты?

Сначала нужно определить приоритеты. Необходимо разобраться, что мною движет и что вдохновляет. В первую очередь задать себе вопрос: а чего ты действительно хочешь сам? Полезно поисследовать себя, разобраться с жизненными приоритетами, ценностями, сильными и слабыми сторонами, какие цели ставишь для себя на ближайшие 5-10 лет, как в целом хочешь видеть свою жизнь, работу. Да, цели со временем могут видоизменяться или отпадать совсем — и это нормально. Главное, составить собственную картину жизни, желаемый образ. Как говорил Брюс Ли: «Цель не всегда должна достигаться — иногда это просто направление». И затем уже можно выстраивать собственную желаемую траекторию движения к ней.

Подумай, как ты видишь свою жизнь после института? Представь, чем ты занимаешься, как проходит твой день, что ты умеешь делать, где путешествуешь, как выглядит твоя работа, семья? Все взаимосвязано, и отталкиваясь от того, как ты видишь свою жизнь в будущем, выбирай деятельность-профессию, которая тебе будет комфортна. Что я умею, что мне нравится делать, что вдохновляет и интересует? В какой деятельности, каких навыках я хочу совершенствоваться? Что я могу дать и что НУЖНО людям, обществу, бизнесу, миру?

Время от времени полезно проводить такой самоанализ, делать этакий срез настоящего момента в жизни — чему мы отдаем большее предпочтение в данный период. И на какие критерии обращаем внимание при выборе деятельности, работы, карьеры — материальные блага, самореализация, стабильность и другие.

- Спасибо за ответ. Вы также говорили про информированность об актуальных профессиях. Как можно расширять кругозор в этой зоне?

Эту задачу можно реализовать разными способами, в зависимости от вашей индивидуальной ситуации. Я ребятам, которые ко мне обращаются, советую определить 2-5 интересных им областей знаний и изучить интересную их с помощью бесплатных онлайн-курсов. Например, это можно сделать на образовательных интернет-площадках, где ведущие вузы и компании размещают такие материалы: Универсариум, Открытое образование, Coursera (на англ.языке) или других. Есть очень интересный и познавательный ресурс ПостНаука (пожалуй, лучшее научпоп интернет-издание). Есть полезные материалы о вузах, специальностях и профессиях на ресурсах mel.fm, msk.postupi.online, учеба.ру.

Съездите с ребенком на дни профориентации и карьеры, выставки для школьников, ярмарки профессий, где можно послушать спикеров-экспертов в сфере карьеры, рынка труда, профориентации или деятелей из конкретных отраслей. Именно они смогут рассказать на каких аспектах важно сфокусировать внимание при выборе профессии. Ну и конечно, это возможность в одном месте пообщаться с представителями вузов, колледжей, работодателей и сравнить сразу множество вариантов.

Также образовательные и профориентационные центры часто проводят мастер-классы, тематические встречи, семинары, вебинары, уикенды профессий, на которых рассказывают о трендах мира профессий, рынка труда, образования, приглашают специалистов из разных отраслей, чтобы школьники «из первых рук» смогли познакомиться с интересующей их сферой. Некоторые крупные предприятия и компании, например, время от времени организуют экскурсии по офису или на производство. «Университетские субботы» позволяют поближе познакомиться с интересующей профессией и разными вузами. Конечно, можно сходить на всем известные дни открытых дверей в колледжах, вузах — они не теряют актуальности, хотя тут стоит быть избирательнее. На консультации и на курсе по профориентации мы подбираем, что для подростка будет эффективнее.

— Можете коротко ответить: как все-таки понять подходит тебе профессия и деятельность или нет?

Пока не попробуешь — не поймешь. Чтобы понять, что тебе подходит больше всего — нужно как можно раньше познакомиться с этой деятельностью. Конечно, сначала можно и в теории, изучить поподробнее, почитать, посмотреть, узнать из первых уст — пообщаться с успешными в этой деятельности людьми. Но. Попробовать самому, получить свой личный, пусть даже косвенный, практический опыт. Только так.

Существует много кейсов, когда люди понимают куда они пришли учиться и перспективы образования уже в процессе обучения. Самый легкий случай, например, когда человек поступает на врачебное дело, а потом оказывается, что он вовсе не хочет работать с людьми и брать на себя ответственность за их жизнь. А на медицинский он шел, потому что в школе нравилась биология, причем именно область знания про микроорганизмы. Данная ситуация поправима — с медицинским образованием можно переспециализироваться, например, в микробиолога или генетика.

Сложнее бывает, если человек решает поступать, например, в технический вуз («ну вроде с физикой проблем нет, да и вуз рядом с домом»), и потом вдруг понимает, курсе на втором, что вообще не понимает физику и не хочет с ней иметь дело, а горит к работе с людьми, психологии и дизайну. Вот здесь уже возникает сожаление — ведь время упущено, и осваивать желаемую профессию необходимо практически с нуля.

Так что лучше себя подстраховать и заранее разобраться, что представляет из себя профессия, нравится ли сам процесс деятельности. В некоторых профессиях попробовать реальную деятельность иногда невозможно. Только когда попадешь уже на рабочее место. А вот происследовать профессию — реально: пообщаться с успешными представителями профессии, разобраться какие навыки, личностные качества, способности там необходимы, и как можно уже сейчас «пощупать”, попробовать и начать осваивать эту профессию.

Когда мы делаем то, что нам нравится, получается и, одновременно, нужно обществу — выигрывают все. Нам легче дается то, от чего мы получаем удовольствие.