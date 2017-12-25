С 28 по 30 декабря каток будет работать с 10:00 до 00:00, 31 декабря — с 10:00 до 18:00, 1 января — с 14:00 до 23:00. В остальное время часы работы катка будут с понедельника по четверг — с 10:00 до 23:00, в пятницу, субботу и праздничные дни — с 10:00 до 00:00.

Сеансы продолжительностью в 1 час будут начинаться в 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00, 20:30, 22:00, 23:00 (дополнительный сеанс по пятницам, субботам и определенным праздничным дням). Между сеансами лёд должны чистить и обрабатывать — в это время посетители на каток не допускаются.

Стоимость билета на один сеанс в будние дни составит 150 рублей для взрослых, 100 — для детей (6-12 лет), 70 — для льготных категорий граждан (пенсионеров, инвалидов, сирот, детей из малообеспеченных и многодетных семей при предъявлении удостоверения или соответствующего документа), 50 — для детей льготных категорий (6-12 лет). В выходные: 200 рублей для взрослых, 150 — для детей (6-12 лет), 70 — для всех льготников. Для участников программы IKEA Family предусмотрена 20%-ная скидка.

Вход на каток для детей до 5 лет включительно в сопровождении взрослого с билетом — бесплатный. В зимние каникулы с 1 по 8 января ежедневно с 11:30 до 12:30 (1 января с 14:00 до 15:00) вход для детей-льготников с 5 до 12 лет тоже будет бесплатным.

Пункт проката коньков находится на территории катка. Стоимость проката — 150 рублей (100 рублей для льготников) и залог 2000 рублей или документ, удостоверяющий личность. Личные вещи можно будет оставить в камере хранения, стоимость пользования одной ячейкой — 50 рублей.

Опубликованы правила работы катка. Посетителям, в частности, запрещается приносить клюшки и шайбу для игры в хоккей, кататься вместе с домашними животными, выходить на лёд без коньков, играть в салочки и другие подвижные игры, делать прыжки и сальто. «Движение посетителей на ледовой площадке осуществляется против часовой стрелки», гласят правила.

С первого дня работы катка и до конца февраля его посетителей (старше 18 лет) ждёт акция «Напиток в подарок». Чтобы поучаствовать в ней, нужно заполнить анкету от кофейни Cezve coffee, получив её у промоутеров — они выдадут купон на бесплатный напиток на выбор (черный или зеленый чай, кофе американо, капучино или безалкогольный глинтвейн) в кофейне, которая находится на территории катка. Количество купонов ограничено — в день не более 250 напитков, так что имеет смысл приходить пораньше.

С 1 января вблизи катка начнет свою работу гастрономический фестиваль: «На праздниках можно порадовать себя вкуснейшей едой — аппетитными бургерами, свежей выпечкой, сендвичами, блинами, чаем, кофе и глинтвейном», — обещают в «Меге».

На катке запланирована масштабная интерактивная программа, в том числе обучение керлингу и мастер-классы по фигурному катанию, как сообщала администрация городского округа Химки, ставшая инициатором открытия катка. «Мега Химки» также анонсирует занятия по фигурному катанию, но время их проведения не уточняется.

В следующем году рядом с катком на территории «Мега Химки» планируют создать парк, состоящий из пешеходной зоны, велодорожек, спортивных площадок с тренажерами и детских площадок. «IKEA Centres Russia проводит трансформацию концепта торговых центров „Мега“, превращая их в пространство для проведения досуга», — об этом еще в октябре рассказала представитель компании Валерия Маршалова на форуме «Аренда-2017», анонсируя открытие катка и нового парка.

Летом 2016 года в «Меге» открыли веревочный парк и картинг-клуб на открытом воздухе. А в октябре 2016-го — уличную детскую площадку, которая занимает 4000 кв. метров.