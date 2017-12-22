Комментировать
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Лыжный сезон в Зеленограде откроют 23 декабря — гонкой на пять и десять километров 22.12.2017 ZELENOGRAD.RU

Гонка «Открытие лыжного сезона» в Зеленограде пройдёт в субботу, 23 декабря, на трассе за стадионом «Ангстрем» — на пять километров для женщин и десять для мужчин. Мероприятие проходит ежегодно, собирая сотни зеленоградских спортсменов и любителей лыжных гонок.

Участвовать могут все желающие старше 18 лет, оплатив оргвзнос в размере 300 рублей. Для членов зеленоградской Федерации лыжных гонок и биатлона (при наличии членской книжки) и пенсионеров взнос составит 200 рублей.

Предварительная регистрация не требуется, записаться можно будет прямо перед началом забега с 9:00 до 10:45.

Правила разрешают проходить трассу в свободном стиле.

По расписанию стартов дистанцию сначала пробегут женщины, а потом мужчины. Участников разделят на возрастные группы, каждая стартует с интервалом в пять минут: в 11:00 старт женской группы 18-39 лет, в 11:05 — группа 40-49 лет, в 11:10 группа старше 50 лет; в 11:15 стартуют мужчины 18-39 лет, 11:20 — 40-49 лет, 11:25 — 50-59 лет и в 11:30 отправится последняя мужская группа старше 60 лет.

Соревнования пройдут на трассе за стадионом «Ангстрем» (Озёрная аллея, 3). По словам организатора гонки Алексея Федоткина, новая лыжероллерная трасса — которая расположена поблизости, в лесу за горбольницей — в сегодняшних погодных условиях не подходит для прохождения на лыжах из-за отсутствия снега.

«На лыжероллерке в начале декабря вывозили/чистили лес, а потом не было хорошего снегопада, поэтому там сейчас просто мало снега. Конечно, позже там будут и катать и использовать [трассу] для соревнований. Сейчас на другой стороне [реки Сходня] 3 км — в полном порядке, там можно кататься по полной программе. Скорее всего и соревнования в субботу пройдут только по тройке (3 круга — мужчины, 1 круг — женщины)», — поясняют организаторы соревнований из Федерации лыжных гонок и биатлона в Зеленограде.

После того, как все участники пройдут свои дистанции, судьи подведут итоги. Победителей и призёров наградят грамотами и медалями.

Контактный телефон для получения дополнительной информации: 8(903)688-5727, Федоткин Алексей Юрьевич.

 Реклама
Кулинария «Парим-Варим» открылась в 4 микрорайоне. Смотрите, что там продается. Объявления
ЕГЭ по русскому - запишись, чтобы получить высокий балл. Объявления
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
Центр детской и взрослой стоматологии — Новогодние скидки и акции Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
Реклама
Декабрь

Скидка на плитку 10%

 Реклама
© 1997–2017 Зеленоград.ру
 Реклама
Декабрь

Скидка на плитку 10%
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама