Гонка «Открытие лыжного сезона» в Зеленограде пройдёт в субботу, 23 декабря, на трассе за стадионом «Ангстрем» — на пять километров для женщин и десять для мужчин. Мероприятие проходит ежегодно, собирая сотни зеленоградских спортсменов и любителей лыжных гонок.

Участвовать могут все желающие старше 18 лет, оплатив оргвзнос в размере 300 рублей. Для членов зеленоградской Федерации лыжных гонок и биатлона (при наличии членской книжки) и пенсионеров взнос составит 200 рублей.

Предварительная регистрация не требуется, записаться можно будет прямо перед началом забега с 9:00 до 10:45.

Правила разрешают проходить трассу в свободном стиле.

По расписанию стартов дистанцию сначала пробегут женщины, а потом мужчины. Участников разделят на возрастные группы, каждая стартует с интервалом в пять минут: в 11:00 старт женской группы 18-39 лет, в 11:05 — группа 40-49 лет, в 11:10 группа старше 50 лет; в 11:15 стартуют мужчины 18-39 лет, 11:20 — 40-49 лет, 11:25 — 50-59 лет и в 11:30 отправится последняя мужская группа старше 60 лет.

Соревнования пройдут на трассе за стадионом «Ангстрем» (Озёрная аллея, 3). По словам организатора гонки Алексея Федоткина, новая лыжероллерная трасса — которая расположена поблизости, в лесу за горбольницей — в сегодняшних погодных условиях не подходит для прохождения на лыжах из-за отсутствия снега.

«На лыжероллерке в начале декабря вывозили/чистили лес, а потом не было хорошего снегопада, поэтому там сейчас просто мало снега. Конечно, позже там будут и катать и использовать [трассу] для соревнований. Сейчас на другой стороне [реки Сходня] 3 км — в полном порядке, там можно кататься по полной программе. Скорее всего и соревнования в субботу пройдут только по тройке (3 круга — мужчины, 1 круг — женщины)», — поясняют организаторы соревнований из Федерации лыжных гонок и биатлона в Зеленограде.

После того, как все участники пройдут свои дистанции, судьи подведут итоги. Победителей и призёров наградят грамотами и медалями.

Контактный телефон для получения дополнительной информации: 8(903)688-5727, Федоткин Алексей Юрьевич.