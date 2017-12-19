Это звуковые рассказы — от 1 до 10 минут — о 16-ти экспозициях из собрания музея. Аудиогид рассказывает о различных экспонатах музея — от древних орудий эпохи неолита, найденных в Льялово, до суконного армяка ямщика Санкт-Петербургского тракта.

Прослушать виртуальную экскурсию можно с помощью приложения izi.Travel - оно доступно для смартфонов, работающих на базе iOS, Android и Windows. Можно послушать и на сайте izi.travel.