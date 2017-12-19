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Зеленоградский музей представил аудиогид по своим экспонатам 19.12.2017 ZELENOGRAD.RU

Это звуковые рассказы — от 1 до 10 минут — о 16-ти экспозициях из собрания музея. Аудиогид рассказывает о различных экспонатах музея — от древних орудий эпохи неолита, найденных в Льялово, до суконного армяка ямщика Санкт-Петербургского тракта.

Прослушать виртуальную экскурсию можно с помощью приложения izi.Travel - оно доступно для смартфонов, работающих на базе iOS, Android и Windows. Можно послушать и на сайте izi.travel.

Описания экспозиций и экспонатов озвучены бывшей сотрудницей зеленоградского музея Александрой Алферовой. Можно познакомиться, в частности, с историей края, археологическими находками, бытом крестьян из деревень, на месте которых вырос Зеленоград, историей станции Крюково, с зеленоградскими храмами, славянскими женскими украшениями XI—XIII вв.еков, найденными при раскопках курганов в окрестностях Зеленограда, местными усадьбами.

«Музей Зеленограда» — единственный в Москве государственный музей краеведческого профиля, отражающий историю отдельного, самого молодого округа столицы. Сейчас в составе музея не только основное здание на улице Гоголя, но и выставочный зал в корпусе 1410. В следующем году музей переедет в корпус 360 («Флейта»), в выделенное властями помещение площадью 1130 квадратных метров.

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