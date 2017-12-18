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Как собственник квартиры во 2 микрорайоне проиграл битву за свой балкон. Его пришлось разобрать 18.12.2017 ZELENOGRAD.RU

Корпус 251 построили 11 лет назад по индивидуальному проекту. Жильцам квартиры на 14 этаже достался открытый балкон — без крыши, — который они застеклили и сделали над ним крышу. Спустя восемь лет выяснилось, что это самострой и перепланировка. По решению суда хозяева квартиры сами сломали пристройку.

О самостийном балконе над эркером в корпусе 251 год назад анонимно написали в сообществе «Подслушано Зеленоград». Затем о том же сообщил телеканал 360. После этого Мосжилинспекция тоже увидела балкон и выяснила, что жильцы квартиры на 14 этаже, сооружая козырек и стекля балкон, повредили часть фасада. Инспекция обязала «Жилищник района Матушкино» как управляющую компанию вернуть фасад дома в проектное состояние.

В июне «Жилищник» обратился в Зеленоградский районный суд, чтобы обязать жильцов демонтировать самострой. При этом в решении суда упомянуто, что еще в ноябре 2016 года некая «гр. Петрова» обратилась на сайт правительства Москвы с просьбой проверить законность пристройки балкона на 14 этаже корпуса 251. «Жилищник» подал иск к четырем жильцам квартиры, в суде была одна из них.

Женщина не согласилась с требованием разобрать балкон — она сказала, что балкон застеклен профессионально, находится в удовлетворительном состоянии. Но признала, что разрешения на его переустройство нет. В судебном документе не упоминается о каком-либо повреждении фасада, а «Жилищник» заявил, что козырек над балконом изменяет архитектурный облик фасада дома.

Районный суд обязал жильцов снести пристройку на балконе, но они обжаловали решение в Мосгорсуде. Городской суд оставил решение в силе, ссылаясь на ряд постановлений и статей Жилищного кодекса. В том числе на постановление правительства Москвы №508 от 2011 года, обязывающее оформлять перепланировку помещений в Мосжилинспекции и на отсутствие разрешения общего собрания собственников дома на установку. Хотя речь идет не о перепланировке, а о самовольной пристройке. После второго суда жильцы сломали козырек и убрали остекление на балконе.

Корпус 251 строили для переселения жителей снесенных пятиэтажек. Оригинальный проект дома с открытыми балконами сделало архитектурное бюро «Зелград-АМ».

Кто виноват в том, что собственнику пришлось снести балкон?
Он сам — ему надо было оформить все документы
Никто — ему просто не повезло с квартирой
Архитектор — придумал проект, в котором собственнику досталась такая квартира
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Обсуждение
Kill Digit
Вчера, 15:16
Много случаев, что такую самодеятельность можно и нужно всего лишь узаконить. Но услышав самоуправство, незаконно, многие собственники пытаются отстоять профессионализмом установщиков, а возможно стоило привлечь этих проф.установщиков к согласованию и всё же согласовать конструкцию.

Вон дом перед старым мостом кирпичный (МВД), то же была громкая заметка что многих арендаторов готовы были даже выселить за обустройство входов через окно и нарушение фасадов, так больше половины просто согласовали такие входы, а оставшимся пришлось окно вернуть и не использовать его для входа/выхода.
Green Greenhed
Вчера, 17:57
Согласовать застекление балкона сейчас не то чтобы невозможно, но столько беготни и денег, что балкон выходит золотым. Особенно в домах постройки до 90 года. Так что надо просто вменяемую процедуру согласования обговорить.
Татьяна Федянина
Вчера, 22:08
Архитектор хотел как лучше - красивее. Жителю - как "уйти" или обезопасить своё жильё от мусора СОСЕДЕЙ.
Zveol Zveol
19 часов назад
Хороший балкон придумал архитектор, ага - у нас ведь юг! Почти Сочи! Самое дело открытые балконы проектировать, чтобы ими можно было пользоваться две недели в году - отличная дизайнерская идея с глубокой мыслью "всё для народа"!
Иван Пыхов
10 часов назад
Архитектор хотел как лучше
Архитектор оторван от жизни. Кому из жильцов нужна внешняя красота до такой степени? Жильцам нужен функциональный балкон, а не мусоросборник. У меня был несколько лет не застекленный балкон. Так я устал выгребать мусор соседей сверху: окурки, бумажки, презервативы использованные. Два раза соседка сверху заливала балкон своей блевотиной.
Nata79 Motorina
10 часов назад
Господа, а почему вы решили, что это балкон? Просто козырек нижнего балкона "умные" жители решили надстроить, а им просто не повезло, досталась новая квартира без балкона!
Александр Эрлих
9 часов назад
И выход из квартиры на "козырёк нижнего балкона" тоже сами сделали?)
Ольга Ильинова
9 часов назад
Господа, а почему вы решили, что это балкон?
Это балкон даже по документам.
Евгений Евгений
8 часов назад
Интересный момент, а теперь снег и дождь протёкший с этого изящного анжинерного решения тоже будет ответственностью собственника ;-)
Страна у нас такая все для людей...
Ольга Ильинова
8 часов назад
Много случаев, что такую самодеятельность можно и нужно всего лишь узаконить. Но услышав самоуправство, незаконно, многие собственники пытаются отстоять профессионализмом установщиков, а возможно стоило привлечь этих проф.установщиков к согласованию и всё же согласовать конструкцию.
Вон дом перед старым мостом кирпичный (МВД), то же была громкая заметка что многих арендаторов готовы были даже выселить за обустройство входов через окно
"Такую" не согласуешь. Говорите о том, о чём не знаете.
И не нужно приводить примеры согласования устройства дополнительного входа. Это другая ситуация!
Согласовать застекление балкона сейчас не то чтобы невозможно, но столько беготни и денег, что балкон выходит золотым. Особенно в домах постройки до 90 года. Так что надо просто вменяемую процедуру согласования обговорить.
Балконы остеклять можно и согласование НЕ требуется (т.е. цена равна нулю)).
НО установка козырьков запрещена. Просто ЗАПРЕЩЕНА и точка.

Согласование требуется, если Вы, например, изменили форму проема и снесли подоконный блок. А простое остекление, когда есть сверху балкон верхнего этажа, согласовывать НЕ требуется.

Здесь был другой случай.
Изменен внешний облик здания - требует согласования.
И обустроен козырек над балконом - согласование невозможно.
Поэтому согласовать не получилось и пришлось снести.

Другой вопрос, что проект дома далёк от идеала. Архитектурной организации и тем, кто принимал решение строить по этому проекту, следовало подумать об удобстве граждан.
Архитектор хотел как лучше - красивее.
Было бы и лучше, и красивее, если бы балконы были до самого верхнего этажа.
May June
8 часов назад
Архитектора надо было за такие идеи просто лишить лицензии или что там дает им право проектировать жилые дома.
Мы живем в таком обществе, что балкон без козырька (когда ты живешь не на последнем этаже) - это в первую очередь не окурки и мусор от соседей, а опасность для здоровья и жизни, потому что у нас регулярно осыпается облицовка с домов и порой эти куски такого размера и веса, что прилетит оно на голову тебе и все - хана. А вдобавок к некачественным домам у нас еще и невоспитанные люди, которые без зазрения совести в окна выкидывают и стеклянные бутылки, и прочие предметы, которые тоже прилетев на голову шансов на выживание не оставляют.
Kill Digit
7 часов назад
И выход из квартиры на "козырёк нижнего балкона" тоже сами сделали?)
Это сейчас вообще не проблема, перфоратор в руки и вперёд.
Александр Эрлих, вы возможно больше знаете о планировке данного здания?
Но по взгляду со стороны не возьмусь утверждать балкон это или крыша выступа.

Александр Эрлих, но если это всё же балкон, то жителям надо настаивать на обустройстве крыши над балконом, т.к. наличия окон над балконом делают его использования не безопасным, т.к. снег и лёд может падать с отливов или просто нерадивые жители чего сверху уронить. И возможно стоит добиваться установки крыши над таким балконом через туже Жилинспекцию, что бы обустроили балкон крышей.

А будет крыша и остеклить будет меньше проблем (даже согласовать остекление будет не такая проблема, если есть крыша, если вообще к этому придерутся без согласования).
Вон, например, серия II-18 (башни 12 этажные) верхние этажи тоже изначально с балконами без крыши, а потом по кап.ремонту и крыши сделали (тем кто не успел ранее) и остеклили. Даже уникальную по архитектуре флейту остеклилил, вопреки желанию архитектора... Такова жизнь и сегодняшние реалии, люди не ценят балконы (не модно прогуляться по балкону) и предпочитают расширять в них жилища за неимением возможности расширить квартиру и оставить балкон.
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