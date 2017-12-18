О самостийном балконе над эркером в корпусе 251 год назад анонимно написали в сообществе «Подслушано Зеленоград». Затем о том же сообщил телеканал 360. После этого Мосжилинспекция тоже увидела балкон и выяснила, что жильцы квартиры на 14 этаже, сооружая козырек и стекля балкон, повредили часть фасада. Инспекция обязала «Жилищник района Матушкино» как управляющую компанию вернуть фасад дома в проектное состояние.

В июне «Жилищник» обратился в Зеленоградский районный суд, чтобы обязать жильцов демонтировать самострой. При этом в решении суда упомянуто, что еще в ноябре 2016 года некая «гр. Петрова» обратилась на сайт правительства Москвы с просьбой проверить законность пристройки балкона на 14 этаже корпуса 251. «Жилищник» подал иск к четырем жильцам квартиры, в суде была одна из них.

Женщина не согласилась с требованием разобрать балкон — она сказала, что балкон застеклен профессионально, находится в удовлетворительном состоянии. Но признала, что разрешения на его переустройство нет. В судебном документе не упоминается о каком-либо повреждении фасада, а «Жилищник» заявил, что козырек над балконом изменяет архитектурный облик фасада дома.

Районный суд обязал жильцов снести пристройку на балконе, но они обжаловали решение в Мосгорсуде. Городской суд оставил решение в силе, ссылаясь на ряд постановлений и статей Жилищного кодекса. В том числе на постановление правительства Москвы №508 от 2011 года, обязывающее оформлять перепланировку помещений в Мосжилинспекции и на отсутствие разрешения общего собрания собственников дома на установку. Хотя речь идет не о перепланировке, а о самовольной пристройке. После второго суда жильцы сломали козырек и убрали остекление на балконе.

Корпус 251 строили для переселения жителей снесенных пятиэтажек. Оригинальный проект дома с открытыми балконами сделало архитектурное бюро «Зелград-АМ».