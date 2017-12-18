Корпус 251 построили 11 лет назад по индивидуальному проекту. Жильцам квартиры на 14 этаже достался открытый балкон — без крыши, — который они застеклили и сделали над ним крышу. Спустя восемь лет выяснилось, что это самострой и перепланировка. По решению суда хозяева квартиры сами сломали пристройку.
О самостийном балконе над эркером в корпусе 251 год назад анонимно написали в сообществе «Подслушано Зеленоград». Затем о том же сообщил телеканал 360. После этого Мосжилинспекция тоже увидела балкон и выяснила, что жильцы квартиры на 14 этаже, сооружая козырек и стекля балкон, повредили часть фасада. Инспекция обязала «Жилищник района Матушкино» как управляющую компанию вернуть фасад дома в проектное состояние.
В июне «Жилищник» обратился в Зеленоградский районный суд, чтобы обязать жильцов демонтировать самострой. При этом в решении суда упомянуто, что еще в ноябре 2016 года некая «гр. Петрова» обратилась на сайт правительства Москвы с просьбой проверить законность пристройки балкона на 14 этаже корпуса 251. «Жилищник» подал иск к четырем жильцам квартиры, в суде была одна из них.
Женщина не согласилась с требованием разобрать балкон — она сказала, что балкон застеклен профессионально, находится в удовлетворительном состоянии. Но признала, что разрешения на его переустройство нет. В судебном документе не упоминается о каком-либо повреждении фасада, а «Жилищник» заявил, что козырек над балконом изменяет архитектурный облик фасада дома.
Районный суд обязал жильцов снести пристройку на балконе, но они обжаловали решение в Мосгорсуде. Городской суд оставил решение в силе, ссылаясь на ряд постановлений и статей Жилищного кодекса. В том числе на постановление правительства Москвы №508 от 2011 года, обязывающее оформлять перепланировку помещений в Мосжилинспекции и на отсутствие разрешения общего собрания собственников дома на установку. Хотя речь идет не о перепланировке, а о самовольной пристройке. После второго суда жильцы сломали козырек и убрали остекление на балконе.
Корпус 251 строили для переселения жителей снесенных пятиэтажек. Оригинальный проект дома с открытыми балконами сделало архитектурное бюро «Зелград-АМ».
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Вон дом перед старым мостом кирпичный (МВД), то же была громкая заметка что многих арендаторов готовы были даже выселить за обустройство входов через окно и нарушение фасадов, так больше половины просто согласовали такие входы, а оставшимся пришлось окно вернуть и не использовать его для входа/выхода.
Страна у нас такая все для людей...
Вон дом перед старым мостом кирпичный (МВД), то же была громкая заметка что многих арендаторов готовы были даже выселить за обустройство входов через окно
И не нужно приводить примеры согласования устройства дополнительного входа. Это другая ситуация!
НО установка козырьков запрещена. Просто ЗАПРЕЩЕНА и точка.
Согласование требуется, если Вы, например, изменили форму проема и снесли подоконный блок. А простое остекление, когда есть сверху балкон верхнего этажа, согласовывать НЕ требуется.
Здесь был другой случай.
Изменен внешний облик здания - требует согласования.
И обустроен козырек над балконом - согласование невозможно.
Поэтому согласовать не получилось и пришлось снести.
Другой вопрос, что проект дома далёк от идеала. Архитектурной организации и тем, кто принимал решение строить по этому проекту, следовало подумать об удобстве граждан.
Мы живем в таком обществе, что балкон без козырька (когда ты живешь не на последнем этаже) - это в первую очередь не окурки и мусор от соседей, а опасность для здоровья и жизни, потому что у нас регулярно осыпается облицовка с домов и порой эти куски такого размера и веса, что прилетит оно на голову тебе и все - хана. А вдобавок к некачественным домам у нас еще и невоспитанные люди, которые без зазрения совести в окна выкидывают и стеклянные бутылки, и прочие предметы, которые тоже прилетев на голову шансов на выживание не оставляют.
Александр Эрлих, вы возможно больше знаете о планировке данного здания?
Но по взгляду со стороны не возьмусь утверждать балкон это или крыша выступа.
Александр Эрлих, но если это всё же балкон, то жителям надо настаивать на обустройстве крыши над балконом, т.к. наличия окон над балконом делают его использования не безопасным, т.к. снег и лёд может падать с отливов или просто нерадивые жители чего сверху уронить. И возможно стоит добиваться установки крыши над таким балконом через туже Жилинспекцию, что бы обустроили балкон крышей.
А будет крыша и остеклить будет меньше проблем (даже согласовать остекление будет не такая проблема, если есть крыша, если вообще к этому придерутся без согласования).
Вон, например, серия II-18 (башни 12 этажные) верхние этажи тоже изначально с балконами без крыши, а потом по кап.ремонту и крыши сделали (тем кто не успел ранее) и остеклили. Даже уникальную по архитектуре флейту остеклилил, вопреки желанию архитектора... Такова жизнь и сегодняшние реалии, люди не ценят балконы (не модно прогуляться по балкону) и предпочитают расширять в них жилища за неимением возможности расширить квартиру и оставить балкон.