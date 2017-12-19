Чтобы не разбирать дорожные аварии на проезжей части, четыре диспетчерских оборудуют приборами и площадками для перемещения автомобилей. Один из них будет на 78-м километре МКАД (внутренняя сторона) — это в двух километрах от пересечения платного дублера Ленинградки и кольцевой автодороги. Пункты разбора позволят в три раза быстрее освобождать дорогу при серьезных ДТП, считают специалисты.

Места для оперативного разбора ДТП будут расположены на внутренней стороне МКАД на 21, 52, 78 и 105-м километрах. На пунктах будут организованы крытые смотровые площадки для перемещения автомобилей-участников аварий, сообщает пресс-служба правительства Москвы со ссылкой на руководителя Центра организации дорожного движения Вадима Юрьева. По его словам, разбор аварий с учетом проверки технического состояния автомобилей занимает до шести часов. Всё это происходит на проезжей части и создает пробки. Для оперативного освобождения дороги следственно-оперативные группы при МВД оснастят современными измерительными приборами, цифровыми камерами и квадрокоптерами для осмотра и фиксации места ДТП. После приезда сотрудников полиции машины в короткие сроки будут перемещать в пункты разбора аварий для проведения следственных действий.

Пункты создаются в рамках утвержденного мэром Москвы Сергеем Собяниным нового регламента при разборе аварий сотрудников МВД и департаментов здравоохранения, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства. Конкретные сроки их открытия не сообщаются. Пункты разбора ДТП устроят в диспетчерских ЦОДД, которые сделали в прошлом году на базе бывших постов ДПС.