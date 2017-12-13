Места для елочных базаров определяет префектура, затем проводятся аукционы на право размещать в течение пяти лет с 20 по 31 декабря в конкретном месте типовой елочный базар. Победитель аукциона должен сам его установить, и по параметрам базар обязан соответствовать разработанному Москомархитектурой стандарту — модульное ограждение с металлическим каркасом и деревянными рейками, напоминающими «ёлочку», строгий метраж, наличие типовой вывески, касса и так далее.

Места под елочные базары у корпусов 617А, 81ЗА, 1104, 1504, 349А, 426А выставили на торги еще в сентября со стартовыми ценами 60, 80 и 120 тысяч рублей (15, 30 и 30 квадратных метров соответственно). Ни одной заявки в ходе аукционов не было. В декабре стартовые цены снизили вдвое — 30, 40, 60 тысяч руб, — но результат тот же.

Елочных базаров по этим адресам не будет, сообщили Zelenograd.ru в префектуре. Поскольку предприниматели не заинтересованы, администрация сейчас прорабатывает вопрос об открытии базаров возле стационарных торговых объектов (то есть, магазинов). Конкретные адреса пока не уточняются. Решается вопрос и с открытием елочного базара на площади Юности (планировалось разместить его у выхода с площади со стороны улицы Николая Злобина).

Право торговать живыми елями у корпуса 1640 было разыграно на аукционе два года назад. Договор заключен на пять лет, поэтому базар откроется, как и в прошлом году.

Уличные базары — не единственное место, где можно купить живое дерево. Елями, соснами, пихтами и лапниками торгуют в интернет-магазинах. Альтернатива срубленной елке — дерево в горшке. Хвойное дерево в горшке можно купить в крупных сетевых магазинах (например, в «Дарвине»), но такое дерево будет стоить дороже срезанного. Средняя стоимость русской ели — 800-900 рублей за метр, сосны — от 1000, норвежская ель — от 2400, датская — от 2600. Живая ель в горшке обойдется в 4-8 тысяч в зависимости от сорта и размера.