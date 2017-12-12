Стоматологическая клиника «Стар» сделала подарок жителям Зеленограда в связи со своим 20-летием — новый современный высокотехнологичный дентальный Компьютерный томограф. Теперь и в «Старом городе» можно сделать 3D диагностику, панорамный и прицельный рентгеновский снимок зубов в одном месте.