Стоматологическая клиника «Стар» сделала подарок жителям Зеленограда в связи со своим 20-летием — новый современный высокотехнологичный дентальный Компьютерный томограф. Теперь и в «Старом городе» можно сделать 3D диагностику, панорамный и прицельный рентгеновский снимок зубов в одном месте.
Компьютерная томография зубов — неотъемлемая часть диагностического обследования в современной стоматологии. Без 3D визуализации снимка невозможно увидеть полную картину состояния полости рта. КТ широко используют в своей практике хирурги, имплантологи, ортопеды, ортодонты, эндодонтисты, терапевты.
Кроме того, новый дентальный аппарат позволяет делать панорамные снимки челюсти. Панорамный снимок необходим хирургам, ортопедам, ортодонтам для проведения диагностики при проведении определенных видов стоматологических манипуляций.
Помимо 3D и панорамных снимков, мы делаем прицельные снимки отдельных зубов на дентальном радиовизиографе Gendex. Прицельные снимки необходимы при проведении терапевтического лечения.
Специалисты Стоматологической клиники «Стар» ждут вас ежедневно с 8:00 до 21:00
по адресу: Зеленоград, корп. 251.
Предварительная запись на проведение исследования не требуется.
Мы приглашаем всех, кто ценит качество и комфорт!
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