В наступающем 2018 году, очень актуален будет символ собаки, ведь она защищает ваши доходы, помогает реализовывать задуманное, будет охранять и беречь вас на протяжение всего года.

Собака в Японии олицетворяет преданность и защиту, а также является символом верности и надежности. Кроме того, японские матери считают собаку защитницей маленьких детей от «сглазов».

На мастер-классе мы распишем шелковый свиток, которым можно украсить свой дом, а также он послужит прекрасным символичным подарком для ваших друзей и близких.

Стоимость мастер класса 1800 руб. по системе «все включено». Все материалы для росписи, а также свиток входят в стоимость занятия.

Предварительная запись обязательна по телефону: 8(916)583-42-37

https://palitrauvl.ru/