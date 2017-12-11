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Новые мастер классы 17 декабря в «Палитре увлечений» 11.12.2017 Палитре увлечений Реклама

Школа рисования «Палитра увлечений» объявляет набор детей от 13 лет в группу подготовки к поступлению в ВУЗы художественной направленности.

Занятия проходят в оборудованной студии в мини-группах — 6-8 человек.

Занятия ведет сертифицированный преподаватель с 30-летним опытом работы, известный зеленоградский художник Павлинов Вадим Дмитриевич.

Для записи доступны 2 группы:

  • Группа выходного дня: суббота, с 18.15 до 19.45. Начало занятий — 13 января.
  • Вечерняя группа: понедельник+пятница, с 16.30 до 18.00. Начало занятий — 12 января.

Стоимость 450 руб/час

Запись на занятия по телефону: 8(916)583-42-37

Готовим подарки к Новому году

17 декабря в 10.00 школа рисования для взрослых «Палитра увлечений» приглашает на трехчасовой мастер-класс по живописи мастихином «с нуля» «Настроение».

Вас ждет пошаговое написание картины под руководством профессионального художника-педагога, приятная творческая атмосфера в кругу единомышленников, эмоциональная разгрузка, а в завершение — красивая картина, написанная вами!

Стоимость участия 2500 руб. по системе «все включено».

Запись на занятие по телефону: 8(916)583-42-37

17 декабря в 14.00 студия «Палитра увлечений» приглашает вас на мастер-класс по росписи китайского свитка «Пес, охраняющий богатство».

В наступающем 2018 году, очень актуален будет символ собаки, ведь она защищает ваши доходы, помогает реализовывать задуманное, будет охранять и беречь вас на протяжение всего года.

Собака в Японии олицетворяет преданность и защиту, а также является символом верности и надежности. Кроме того, японские матери считают собаку защитницей маленьких детей от «сглазов».

На мастер-классе мы распишем шелковый свиток, которым можно украсить свой дом, а также он послужит прекрасным символичным подарком для ваших друзей и близких.

Стоимость мастер класса 1800 руб. по системе «все включено». Все материалы для росписи, а также свиток входят в стоимость занятия.

Предварительная запись обязательна по телефону: 8(916)583-42-37

https://palitrauvl.ru/

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