Увидеть свой труд в хорошем издании, на мелованной бумаге? Даже не мечтаю, это слишком дорого. Вот если б у ФК «Зеленоград» спонсоры были, то он был бы сам заинтересован. А так — они пару раз в год ко мне обращаются, покупают мою книгу. Один раз даже шесть экземпляров заказали. Я ее сам распечатываю дома на принтере, затем отдаю брошюровать в типографию. Раньше я вообще бесплатно все отдавал, но потом я остался без работы из-за болезни, не могу себе такого позволить, да и все равно получается практически по себестоимости.

Пять лет назад потерял работу, когда заболел. Вот в марте получил инвалидность. У меня тридцать лет стажа в полиграфии, профессиональное заболевание. Вся пыль, что была в типографии, осела в мои легкие, и сейчас у меня тяжелая форма астмы и серьезные проблемы с сердцем. Друзья пытаются собрать денег, чтобы устроить в одну из столичных клиник. Надеюсь, получится. Сейчас совсем плохо, приступы каждую неделю, боюсь не дожить до Нового года. А у меня четверо детей, девочки, младшей всего 13, хочется с ними быть.