«Я работаю не за гонорары — за интерес», — говорит зеленоградец Михаил Мешков — удивительный энтузиаст, человек, который по собственной инициативе профессионально ведет статистику зеленоградского футбольного клуба, по крупицам собирая сведения об играх. Результат его работы — книга-справочник по футбольному клубу «Зеленоград», где собрано все до мелочей за последние 15 лет: полные протоколы матчей, в том числе товарищеских, таблицы и результаты. Все тщательно оформлено, подшито и пронумеровано. В итоге, такой статистике могут позавидовать даже профессиональные клубы.
Михаил Мешков рассказал Zelenograd.ru о своём увлечении футбольной статистикой и помощи, в которой остро нуждается.
— Мое хобби — это отголоски детских увлечений. Всерьез интересоваться статистикой футбола и хоккея я начал еще в 10 лет — собирал вырезки, делал выписки. А в детстве тогда мы все что-то собирали: спичечные коробки, значки, монетки, марки. Я вот сейчас покажу с тех времен этикетки от напитков, лимонадов. Вот их перебирать — это снова словно в детство окунуться.
До того, как заняться Зеленоградом, я был одним из соавторов энциклопедии по футбольному клубу «Динамо». Работа над книгой была моей собственной инициативой, просто сам нашел контакты людей, которые ей занимаются, пришел и сказал, что хочу вместе с вами работать. Я за эту команду еще с детства болел. Когда писал статистику по «Динамо», то предварительно просидел три года в Ленинской библиотеке, поднимал архивы, делал выписки. Работал не за гонорары, за интерес — за свой труд получил два авторских экземпляра книги.
Что касается Зеленограда, мне пришлось начать все с нуля. Узнал, что в родном городе есть своя команда лет десять назад, и вот с 2007 года я занимаюсь ее статистикой. Я понял, что мне это интересно, поскольку живу в Зеленограде с самого рождения, мы переехали сюда в 1968 году. Я коренной житель, и просто грех не сделать то, что я умею и люблю делать. И опять я сам пошел в ФК «Зеленоград», где никого не знал, и сказал, что хочу создать книгу.
С детства я любил цифры, поэтому занялся, поднял это все. Очень сложно оказалось. Если с «Динамо» можно пойти в Ленинку, то в местных газетах практически ничего и не пишут. Спасибо Светлане Кокаревой, которая была пресс-атташе ФК «Зеленоград», я заставлял ее ездить и поднимать все протоколы. Невероятно трудно оказалось совместить всю информацию в одну книгу. Я сделал приложений по ФК «Зеленоград» даже больше, чем по «Динамо», такого больше нет нигде.
Мне просто хотелось, чтобы человек взял книгу и было все понятно, где играли, с кем играли, какая последовательность голов. Я собираю информацию и складываю ее в одно целое. По крупиночкам ищу. Где-то, допустим, газету из другого города найду, где написано, что ФК «Зеленоград» играл. Найдешь отчет о матче, минуту гола узнаешь, уже впишешь, уже плюс, уже одно белое пятно минус.
Сейчас городе почти не осталось настоящих фанатов своей команды, человек 10, и мы друг друга все знаем, ходим, болеем. Когда зеленоградский клуб играл во второй лиге, вот тогда и трибуны были полные. А сейчас от силы по сто-сто пятьдесят человек ходит, этого мало. А хочется снова, чтобы играли и лигой повыше, и чтоб трибуны заполнились, и крышу чтобы сделали, а то не всегда приятно сидеть под дождем и снегом.
Увидеть свой труд в хорошем издании, на мелованной бумаге? Даже не мечтаю, это слишком дорого. Вот если б у ФК «Зеленоград» спонсоры были, то он был бы сам заинтересован. А так — они пару раз в год ко мне обращаются, покупают мою книгу. Один раз даже шесть экземпляров заказали. Я ее сам распечатываю дома на принтере, затем отдаю брошюровать в типографию. Раньше я вообще бесплатно все отдавал, но потом я остался без работы из-за болезни, не могу себе такого позволить, да и все равно получается практически по себестоимости.
Пять лет назад потерял работу, когда заболел. Вот в марте получил инвалидность. У меня тридцать лет стажа в полиграфии, профессиональное заболевание. Вся пыль, что была в типографии, осела в мои легкие, и сейчас у меня тяжелая форма астмы и серьезные проблемы с сердцем. Друзья пытаются собрать денег, чтобы устроить в одну из столичных клиник. Надеюсь, получится. Сейчас совсем плохо, приступы каждую неделю, боюсь не дожить до Нового года. А у меня четверо детей, девочки, младшей всего 13, хочется с ними быть.
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