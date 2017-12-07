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Школьники соревновались на «Всероссийской лабораторной» в МИЭТе: собирали телефонную линию 07.12.2017 ZELENOGRAD.RU

Командные соревнования для зеленоградских старшеклассников провели в МИЭТе в формате «Всероссийской лабораторной» — акции «про то, как устроен наш мир», которую популяризаторы науки устраивают в разных городах страны. Школьники решали индивидуальный тест, а затем командами выполняли практическое задание: из электронных деталей и подручных материалов нужно было собрать рабочую телефонную линию с микрофоном и динамиком.

В соревнованиях участвовали команды 10- и 11-классников из 11 зеленоградских школ, а также Аэрокосмического лицея №13 из города Химки. Лучшими стали команды школ 1150, 853 и 1557 — они заняли первое, второе и третье место.

Старшеклассников Зеленограда и окрестностей ежегодно собирают в МИЭТе, чтобы определить, кто самый эрудированный и находчивый, как сообщает вуз. Этой осенью научно-познавательное мероприятие впервые прошло в формате «Всероссийской лабораторной».

После теста с вопросами по естествознанию для каждого команды перешли к практической работе. А затем ребят ожидало научное шоу: опыты с атмосферным давлением и электричеством, а также рассказ о сути этих физических явлений. Ведущим шоу стал Алексей Иванченко — изобретатель, инженер-конструктор, телеведущий, постановщик шоу в жанре Sciencetainment (развлекательная наука), разработавший почти все эксперименты программы «Галилео».

Прямую интернет-трансляцию вели в группе «Всероссийская лабораторная» ВКонтакте.

Организаторами мероприятия выступили МИЭТ совместно с НКО «Рыбаков Фонд«.

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