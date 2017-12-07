Командные соревнования для зеленоградских старшеклассников провели в МИЭТе в формате «Всероссийской лабораторной» — акции «про то, как устроен наш мир», которую популяризаторы науки устраивают в разных городах страны. Школьники решали индивидуальный тест, а затем командами выполняли практическое задание: из электронных деталей и подручных материалов нужно было собрать рабочую телефонную линию с микрофоном и динамиком.

В соревнованиях участвовали команды 10- и 11-классников из 11 зеленоградских школ, а также Аэрокосмического лицея №13 из города Химки. Лучшими стали команды школ 1150, 853 и 1557 — они заняли первое, второе и третье место.