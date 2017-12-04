Сети пиццерий Додо Пицца уже больше 6 лет, и с тех пор, как открылся самый первый ресторан, мы проводим бесплатные мастер-классы и экскурсии для детей и взрослых. Наши кухни открыты для посещения, потому что мы ничего не скрываем. Любой желающий может попасть к нам в гости, где мы покажем и расскажем, что и как устроено в наших пиццериях.

Еженедельно в пиццериях Додо Пицца по всей стране проводятся сотни мастер-классов и экскурсий на которых опытные инструкторы-пиццамейкеры раскрывают все секреты выпекания пиццы и подробно рассказывают обо всех этапах приготовления. На мастер-классе вы научитесь готовить любимую пиццу— от раскатки и начинения до нарезки и упаковки, а во время экскурсии по пиццерии вы сможете познакомится с нашими стандартами и убедиться, что они выполняются!