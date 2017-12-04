Чем заняться в каникулы или на выходных? Можно просто отдыхать, а можно взять и научиться чему-то новому. А самый интересный способ узнавать что-либо — попробовать сделать это своими руками!
Сети пиццерий Додо Пицца уже больше 6 лет, и с тех пор, как открылся самый первый ресторан, мы проводим бесплатные мастер-классы и экскурсии для детей и взрослых. Наши кухни открыты для посещения, потому что мы ничего не скрываем. Любой желающий может попасть к нам в гости, где мы покажем и расскажем, что и как устроено в наших пиццериях.
Еженедельно в пиццериях Додо Пицца по всей стране проводятся сотни мастер-классов и экскурсий на которых опытные инструкторы-пиццамейкеры раскрывают все секреты выпекания пиццы и подробно рассказывают обо всех этапах приготовления. На мастер-классе вы научитесь готовить любимую пиццу— от раскатки и начинения до нарезки и упаковки, а во время экскурсии по пиццерии вы сможете познакомится с нашими стандартами и убедиться, что они выполняются!
Мастер-класс сможет стать отличным и запоминающимся подарком ребенку на День рождения — ведь можно не только пригласить друзей на любимую пиццу, но и приготовить её вместе. А это гораздо веселее и вкуснее.
Записаться на мастер-класс или экскурсию очень просто. Для этого перейдите по ссылке, заполните небольшую анкету, и в течение 48 часов с вами свяжется менеджер пиццерии. И мастер-класс, и экскурсия абсолютно бесплатны — оплачивать нужно только стоимость выбранной вами пиццы.
Устройте для себя и своего ребенка настоящий праздник!
Заказ пиццы: https://dodopizza.ru/zelenograd
Приложение: App Store и Play Market
Телефон для заказа: 8(800)333-00-60
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