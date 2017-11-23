В большинстве своём круговые танцы очень просты, движения естественны, поэтому научиться этим древним основам несложно в любом возрасте. У разных народов шаги танцев часто похожи, и складывается впечатление, что на планете был единый язык круга, некая общность человеческих проявлений, заложенная самой природой, и к которой мы возвращаемся, оказавшись в танцевальном круг.

Говорят, когда-то мы танцевали всю жизнь напролёт — пока работали, играли, ели, спали, дрались и любили. Мы танцевали, чтобы умилостивить богов, чтобы солнце всходило, реки текли, деревья росли и цвели. В танце мы понимали нашу силу, нашу мощь, наше место во Вселенной. И через танец мы передавали своё понимание следующему поколению.