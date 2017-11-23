Круговые танцы народов мира — это древние практики танца самых разных народов мира. И, конечно, круговой танец — это общение, хотя и весьма необычное для человека современного. В круге возникают совсем другие отношения между людьми. Движения и музыка, которым уже несколько сотен лет, будят неисследованные пока рецепторы наших тел, развивают интуицию, давая уверенность движений, защищённость и теплоту.
В большинстве своём круговые танцы очень просты, движения естественны, поэтому научиться этим древним основам несложно в любом возрасте. У разных народов шаги танцев часто похожи, и складывается впечатление, что на планете был единый язык круга, некая общность человеческих проявлений, заложенная самой природой, и к которой мы возвращаемся, оказавшись в танцевальном круг.
Говорят, когда-то мы танцевали всю жизнь напролёт — пока работали, играли, ели, спали, дрались и любили. Мы танцевали, чтобы умилостивить богов, чтобы солнце всходило, реки текли, деревья росли и цвели. В танце мы понимали нашу силу, нашу мощь, наше место во Вселенной. И через танец мы передавали своё понимание следующему поколению.
Круговые танцы никогда не предназначались для зрителей, в них участвовали все. Не было показательных выступлений, а были сильные переживания. Это переход в другое измерение. Танцуя в кругу, чувствуешь уверенность и защищённость. Появляется ощущение свободы и лёгкости. Невозможно не улыбаться — удивление, радость и восторг.
Самое важное — мы танцуем в кругу. В самом символе объединения и целостности, в котором мы можем создавать и трансформировать наш собственный космос и реалии.Мы обладаем бесконечностью. Это проще реализовать в круге, группой, когда люди танцуют держась за руки, касаются друг друга, обмениваются энергией. Это помогает познать себя и других людей. Движения подобны колыханию водорослей в воде. Многие идёт из богатой и красочной природы: полет птиц, распускающиеся цветы. Как будто сама природа нашептываетнам ритм движения.
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