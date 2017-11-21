— Очень часто можно услышать, особенно от школьных учителей, что базовый ЕГЭ по математике сдавать обязательно и без него не

получить аттестат. Так ли это?

— Нет, это не так. К сожалению, это массовое заблуждение, дезинформация учеников. Разделение на базовый и профильный уровень произошло именно для того, чтобы ученик мог выбрать тот уровень, который нужен ему для поступления в вуз. Если школьнику не нужна математика в вуз (ее нет в балловом общем зачете), то он выбирает базовый уровень. Если нужна, то профильный. Профильный ЕГЭ также дает право получить аттестат (6 первичных баллов или 27 тестовых — как раз и есть тот самый порог для получения аттестата). Сейчас, зачастую, если ученику нужно сдавать профильный экзамен по математике, в школе ему настоятельно рекомендуют сдавать и базовый и профильный экзамен одновременно. Но, в случае провала на профильном экзамене (сдачи ниже минимального балла), это лишает ученика возможности пересдать профильный экзамен в этом году. А вот если бы он выбрал толькопрофильный экзамен и провалил его, то он смог бы пересдать его в этом году и, соответственно, не терять год жизни. Так что, лучше себя подстраховать и сразу определиться с необходимым вам экзаменом заранее.