Что такое базовый и профильный экзамен, как разобраться в баллах, каковы типичные ошибки при подготовке к ЕГЭ, и как узнать об экзамене больше, рассказывает старший преподаватель математики образовательного центра «Хорошист» Диана Ермакова.
— Очень часто можно услышать, особенно от школьных учителей, что базовый ЕГЭ по математике сдавать обязательно и без него не
получить аттестат. Так ли это?
— Нет, это не так. К сожалению, это массовое заблуждение, дезинформация учеников. Разделение на базовый и профильный уровень произошло именно для того, чтобы ученик мог выбрать тот уровень, который нужен ему для поступления в вуз. Если школьнику не нужна математика в вуз (ее нет в балловом общем зачете), то он выбирает базовый уровень. Если нужна, то профильный. Профильный ЕГЭ также дает право получить аттестат (6 первичных баллов или 27 тестовых — как раз и есть тот самый порог для получения аттестата). Сейчас, зачастую, если ученику нужно сдавать профильный экзамен по математике, в школе ему настоятельно рекомендуют сдавать и базовый и профильный экзамен одновременно. Но, в случае провала на профильном экзамене (сдачи ниже минимального балла), это лишает ученика возможности пересдать профильный экзамен в этом году. А вот если бы он выбрал толькопрофильный экзамен и провалил его, то он смог бы пересдать его в этом году и, соответственно, не терять год жизни. Так что, лучше себя подстраховать и сразу определиться с необходимым вам экзаменом заранее.
— Чем балловая оценка профильного экзамена отличается от базового? И от других экзаменов?
— Отличие очень существенное. 62 балла по профильной математике — это вся школьная программа по алгебре и геометрии за курс средней школы. То есть, по сути это школьный отличник. Который к тому же умеет думать, рассуждать, проверять себя и не делать ошибок. То есть, 62 по математике — это не слабый ученик.
От 62 до 80 баллов — это уровень углубленных физико-математических классов, то есть, за рамками обычной школьной программы. И выше 80-ти — это уже серьезный олимпиадный уровень талантливого ученика, занимающегося серьезно математикой с 5-7 класса. Средний балл по России примерно 45, тогда как по русскому (тоже обязательный предмет) примерно 68. Как видите, разница составляет с другими предметами примерно 15-20 баллов!
Часто слышу фразу «нам хотя бы 80» от детей и родителей, которые, как правило, сравнивают с баллами по другим предметам. Но 80 по математике и 80 по русскому —совсем разные по весу баллы. Имейте это ввиду, когда рассчитываете стратегию подготовки. 80 и выше по математике набирает по России очень маленький процент.
Кроме того, чтобы даже сдать на порог в 27 баллов, нужно владеть всеми базовыми навыками упрощения, вычисления, решение уравнений. В каждом задании есть цепочка расчетов, и ее надо выполнить безошибочно без калькулятора. Любая ошибка в тестовой части: не тот знак, не там запятая, не та цифра и другие — это сразу ноль баллов. А это сразу минус ШЕСТЬ баллов (6%) от стобалльного максимума. Шесть! То есть, сделав всего пару ошибок, можно получить вместо 56 баллов — 45 баллов. Видите, какая большая разница? Поэтому, чем раньше вы начинаете дополнительную подготовку, тем больше вероятность, что сдадите на хороший балл.
— Говорят, что апелляция по части с кратким ответом невозможна, ведь ее проверяет компьютер — это так?
— Возможна. Но не на предмет содержания, а на предмет технической ошибки компьютера. Сейчас в сканах работы, которую вы скачаете после получения результатов (в Москве это основной сайт pgu.mos.ru), есть файл «Verification». Он содержит информацию о том, как прочитал ваши записи компьютер. Открыв скан тестовой части, нужно сверить то, что писали вы с тем, как это было распознано. И при найденных расхождениях подавать апелляцию на предмет технической ошибки — баллы вам обязательно вернут.
— Какие основные ошибки при подготовке к экзамену совершают ученики?
— Ошибок довольно много, но я бы хотела особо выделить две:
Первая: подготовкой считают прорешивание сборников под грифом ФИПИ.
Не стройте иллюзий — одно прорешивание тестов не заменит процесса подготовки к ЕГЭ по любому предмету. На тестах можно тренироваться к формату экзамена, к распределению времени, повторять материал. Но готовиться нужно только тематическими блоками. Увы, многие начинающие репетиторы заменяют подготовку «нарешиванием” вариантов. Советую бежать от них подальше, пока не поздно. Приходили ко мне ребята после таких случаев, поняв, что что-то идет не так, часто поздно, в апреле, когда уже мало что можно успеть сделать.
Но если уж прорешивать, то эффективно. Уже много лет в открытом доступе есть федеральный банк задач mathege.ru, о котором часто забывают или не знают. В крайнем случае используют банк на ФИПИ. Но именно из mathege берут все задачи части с кратким ответом 1-12. Других задач на ЕГЭ не будет. А по письменной части можно пользоваться специализированными пособиями «задача 13», «задача 14»
Вторая частая ошибка: считают, что времени до ЕГЭ еще много, а оценка в школе вроде хорошая, успокаивает. На деле — в апреле выясняется, что школьная оценка то хорошая, а пробное тестирование ЕГЭ написано на слабый балл. Знания совершенно не совпадают с желаемым результатом ЕГЭ. А время уже упущено. Начинать готовиться надо заранее, в идеале в начале 10 класса, пройдя стартовый тест и узнав ваш реальный уровень на текущий момент. Только заранее спланированная, регулярная и систематическая подготовка позволяет достичь желаемых результатов.
— Каждый год информация о ЕГЭ обновляется, а задания усложняются. Где родителю получать актуальную информацию, чтобы и он и школьник успели подготовиться к ЕГЭ не только по предметам, но и морально?
— Информация о ЕГЭ сейчас предоставлена в открытом доступе в интернете, можно поискать актуальную информацию по специализированным форумам и сайтам. Нас, в образовательном центре, часто родители спрашивают о подробностях экзаменов — и мы с радостью готовы все объяснить и рассказать. Для упрощения этой задачи мы регулярно проводим информационные бесплатные онлайн-семинары (вебинары), на которых родитель или школьник могут мне задать все волнующие вопросы. Узнать когда будет ближайший вебинар можно по ссылке horoshist-center.com/question_ege. Буду рада ответить на интересующие вас вопросы!
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