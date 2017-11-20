Новый год стремительно приближается к нам! Новогодние Ёлки в нашем центре стали уже традиционным долгожданным праздником для многих детей и родителей Зеленограда!
Перед Новым годом все родители мечтают подарить своим детям настоящую сказку.
Вы можете устроить самый настоящий праздник волшебства и радости своим детям, встретив Новый 2018 Год на праздничной Новогодней Ёлке в детском центре «СЁМА плюс».
Приходите к нам на праздник.
Будет елка, будет смех.
Для гостей мы постарались,
Приходите, ждем мы всех.
Карнавальные костюмы
Очень кстати будут здесь.
Можно вам надеть и маску,
Если в маске тайна есть.
Мы желаем вам приятно
Встретить этот Новый год.
Проведите праздник с нами,
Вечер радость принесет.
Приглашаем 23, 24 и 30 декабря — в 10.00, 12.00, 16.00, 18.00 на новогодний карнавал.
Сказочные представления, веселые концерты, хороводы, танцы и подарки.
Незабываемая встреча с настоящим Дедом Морозом и Снегурочкой, а также загадочными сказочными героями.
Стоимость билета для гостей — 1700 руб*.
*Стоимость билета на 1 ребёнка и 2х взрослых с ПОДАРКОМ (развивающая игрушка по возрасту).
Карнавальные наряды, улыбки и отличное настроение наших маленьких гостей зажгут яркие огни на Новогодней Ёлке.
Спешите приобрести билеты!
Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
8(499) 731-25-74
8(916) 305-01-90
Зеленоград, корпус 830
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
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