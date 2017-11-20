Приходите к нам на праздник.

Будет елка, будет смех.

Для гостей мы постарались,

Приходите, ждем мы всех.

Карнавальные костюмы

Очень кстати будут здесь.

Можно вам надеть и маску,

Если в маске тайна есть.

Мы желаем вам приятно

Встретить этот Новый год.

Проведите праздник с нами,

Вечер радость принесет.