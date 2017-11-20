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Новогодние елки для детей от 1 года в ДЦ «СЁМА плюс» 20.11.2017 ДЦ «СЁМА плюс» Реклама

Новый год стремительно приближается к нам! Новогодние Ёлки в нашем центре стали уже традиционным долгожданным праздником для многих детей и родителей Зеленограда!

Перед Новым годом все родители мечтают подарить своим детям настоящую сказку.

Вы можете устроить самый настоящий праздник волшебства и радости своим детям, встретив Новый 2018 Год на праздничной Новогодней Ёлке в детском центре «СЁМА плюс».

СЁМА плюс Новогодние Ёлки 2016
СЁМА плюс Зеленоград корп 830, корп 2033/youtube.com

Приходите к нам на праздник.

Будет елка, будет смех.

Для гостей мы постарались,

Приходите, ждем мы всех.

Карнавальные костюмы

Очень кстати будут здесь.

Можно вам надеть и маску,

Если в маске тайна есть.

Мы желаем вам приятно

Встретить этот Новый год.

Проведите праздник с нами,

Вечер радость принесет.

Приглашаем 23, 24 и 30 декабря — в 10.00, 12.00, 16.00, 18.00 на новогодний карнавал.

Сказочные представления, веселые концерты, хороводы, танцы и подарки.

Незабываемая встреча с настоящим Дедом Морозом и Снегурочкой, а также загадочными сказочными героями.

Стоимость билета для гостей — 1700 руб*.

*Стоимость билета на 1 ребёнка и 2х взрослых с ПОДАРКОМ (развивающая игрушка по возрасту).

Карнавальные наряды, улыбки и отличное настроение наших маленьких гостей зажгут яркие огни на Новогодней Ёлке.

Спешите приобрести билеты!

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:

8(499) 731-25-74

8(916) 305-01-90

https://сёмаплюс.дети

Зеленоград, корпус 830

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