Лауреат международных конкурсов, аспирант Московской консерватории исполнит произведения Ференца Листа, Роберта Шумана, Александра Скрябина. Начало в 18:00 в музыкальной школе на улице Юности. Вход свободный.
Иван Соколов — зеленоградец, учился в ДМШ имени Мусоргского, так что этот концерт пройдет в родных стенах. Пианист выступает с концертами в лучших московских залах, в российских городах и за рубежом. Его выступления транслировались телеканалом «Культура» и радиостанцией «Орфей». Во время учебы в музыкальной школе, колледже при Московской консерватории и в самой консерватории Соколов был удостоен высших премий на международных конкурсах, а также стипендий президента РФ, фондов Элины Быстрицкой и «Новые имена».
Сейчас работает преподавателем и концертмейстером в Московской консерватории, музыкальном колледже при МГК и музыкальной школе имени Гнесиных. Пишет музыку. 11 ноября Иван Соколов исполнил свою Сонату для альта и фортепиано на конкурсе молодых композиторов «СТАМ-фестиваль-2017» в консерватории и стал лауреатом 3-й степени.
Кроме того, Иван Соколов уже пять лет принимает участие в спектакле «Бесы» Театра имени Вахтангова (режиссер — Юрий Любимов). Несмотря на занятость, пианист находит время выступать в Зеленограде.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Семейная клиника
-
В ноябре всего за 3000р
комплексная чистка зубов .
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- НОЯБРЬ
-
Скидка на плитку Италии и
Испании 10%