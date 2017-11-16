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Пианист Иван Соколов выступит в музыкальной школе имени Мусоргского 20 ноября 16.11.2017 ZELENOGRAD.RU

Лауреат международных конкурсов, аспирант Московской консерватории исполнит произведения Ференца Листа, Роберта Шумана, Александра Скрябина. Начало в 18:00 в музыкальной школе на улице Юности. Вход свободный.

Фото:vk.com/ivan.sokoloff

Иван Соколов — зеленоградец, учился в ДМШ имени Мусоргского, так что этот концерт пройдет в родных стенах. Пианист выступает с концертами в лучших московских залах, в российских городах и за рубежом. Его выступления транслировались телеканалом «Культура» и радиостанцией «Орфей». Во время учебы в музыкальной школе, колледже при Московской консерватории и в самой консерватории Соколов был удостоен высших премий на международных конкурсах, а также стипендий президента РФ, фондов Элины Быстрицкой и «Новые имена».

Участник СТАМ-фестиваля 2017 Иван Соколов. Фрагмент альтовой сонаты.
Взгляд в настоящее/www.youtube.com/

Сейчас работает преподавателем и концертмейстером в Московской консерватории, музыкальном колледже при МГК и музыкальной школе имени Гнесиных. Пишет музыку. 11 ноября Иван Соколов исполнил свою Сонату для альта и фортепиано на конкурсе молодых композиторов «СТАМ-фестиваль-2017» в консерватории и стал лауреатом 3-й степени.

Кроме того, Иван Соколов уже пять лет принимает участие в спектакле «Бесы» Театра имени Вахтангова (режиссер — Юрий Любимов). Несмотря на занятость, пианист находит время выступать в Зеленограде.

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