Сейчас работает преподавателем и концертмейстером в Московской консерватории, музыкальном колледже при МГК и музыкальной школе имени Гнесиных. Пишет музыку. 11 ноября Иван Соколов исполнил свою Сонату для альта и фортепиано на конкурсе молодых композиторов «СТАМ-фестиваль-2017» в консерватории и стал лауреатом 3-й степени.

Кроме того, Иван Соколов уже пять лет принимает участие в спектакле «Бесы» Театра имени Вахтангова (режиссер — Юрий Любимов). Несмотря на занятость, пианист находит время выступать в Зеленограде.