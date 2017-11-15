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Для съемок кино 19 ноября перекроют движение в Савелкинском проезде 15.11.2017 ZELENOGRAD.RU

В воскресенье 19 ноября Савёлкинский проезд будет закрыт от Центрального до Московского проспекта примерно с 10:00 до 16:00 — здесь будут снимать фантастический сериал. Автовладельцев просят убрать к воскресенью машины с Центральной площади (от ДК и префектуры), поскольку съемки будут вестись и там.

Об это Zelenograd.ru рассказали в съемочной группе. А днем и ночью 22 ноября съемки продолжатся во дворе «Флейты» и в одном из её подъездов. При этом будет использоваться пиротехника для создания шумовых и дымовых эффектов. Жильцов корпуса 360 просят отнестись к творческому процессу с пониманием.

По Савелкинскому проезду ходят автобусы №400 и 2. В зеленоградском автокомбинате сказали, что пока не знают о планируемом 19 ноября перекрытии дороги.

В Зеленограде снимают сериал «Аванпост» — фантастическую историю о том, как «мир погрузился в тьму и хаос за исключением круга радиусом в тысячу километров от Москвы», рассказал в интервью «Газете.Ru» гендиректор телеканала ТВ3 Валерий Федорович. Режиссер — Егор Баранов, снявший фильмы и сериалы «Гоголь» (2017), «Фарца», «Саранча», «Иерей-сан. Исповедь самурая», «Самоубийцы» и другие.

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