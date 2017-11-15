Предложение обсудили на заседании совета депутатов. На бульваре в 15 микрорайоне уже установлен памятник Покровскому «Архитектор» скульптора Игоря Манцерева. Кроме присвоения имени, на бульваре должна быть мемориальная доска с перечислением заслуг архитектора, сказал житель района Крюково, присутствовавший на обсуждении, — чтобы люди знали, кто это. Его поддержала другая жительница, отметившая, что многие не знают, почему зеленоградские улицы называются так или иначе.

Игорь Покровский (1926—2002) — советский и российский архитектор и художник, главный архитектор Зеленограда с 1964 по 2002 годы, народный архитектор СССР. В числе его известных работ — мемориальный комплекс «Штыки» на Ленинградском шоссе, Дворец пионеров на Воробьевых горах, станция метро «Краснопресненская», здание МХАТа имени Горького на Тверском бульваре, здание российского посольства в Париже.

Работа с планировкой и застройкой Зеленограда началась у Покровского с проектирования Научного центра в Южной промзоне. Игорь Покровский в составе коллектива архитекторов был автором зеленоградских зданий МИЭТа, «Флейты» (корпус 360), Дворца культуры на Центральной площади и Дворца творчества в 9 микрорайоне.

Возможно, к 60-летию Зеленограда еще какие-то улицы, проезды или бульвары назовут именами значимых для округа людей. Днем рождения Зеленограда считается 3 марта. В этот день в 1958 году Совет Министров СССР принял постановление о строительстве города-спутника возле станции Крюково.