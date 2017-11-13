Вместе с количеством пиццерий растет качество продуктов, сервиса и услуг для наших клиентов. Если раньше сделать заказать доставку можно было только на сайте dodopizza.ru и по бесплатному телефону 8(800)333-00-60, то теперь у нас появилось новое классное мобильное приложение для iOS и Android, которое делает заказ пиццы еще удобнее и быстрее.