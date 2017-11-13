Вот уже почти два года в Зеленограде работает семейная пиццерия Додо Пицца. За это время многие зеленоградцы оценили качество наших продуктов и стали нашими постоянными клиентами. Сотни человек побывали на экскурсиях по кухне и на мастер-классах по изготовлению пиццы.
В прошлом году сеть пиццерий Додо Пицца стала №1 по России. В нашей сети работает уже более 250 пиццерий, и каждый месяц открываются новые.
Вместе с количеством пиццерий растет качество продуктов, сервиса и услуг для наших клиентов. Если раньше сделать заказать доставку можно было только на сайте dodopizza.ru и по бесплатному телефону 8(800)333-00-60, то теперь у нас появилось новое классное мобильное приложение для iOS и Android, которое делает заказ пиццы еще удобнее и быстрее.
Теперь главное — сохраняйте спокойствие, пожалуйста. Мы раздаем бесплатные пиццы. Всем. Пицца бесплатно вам, вашим друзьям и коллегам при минимальном заказе на доставку. Устанавливайте наше приложение на свой мобильный телефон и к первому заказу через него выбирайте бесплатную пиццу по промокоду — 940.
Приложение работает на всех устройствах. Можете скачать его в App Store и Play Market.
И как всегда, доставим за 60 минут, а если опоздаем, то, подарим сертификат на большую бесплатную пиццу. Среднее время доставки по Зеленограду составляет 34 минуты.
Сайт для заказа: https://dodopizza.ru/zelenograd
Телефон для заказа: 8(800)333-00-60
ВК: https://vk.com/dodo_zelenograd
Инстаграм: https://www.instagram.com/dodo_zelenograd/
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