Что такое семейная мягкая школа? Со стороны это выглядит как веселая возня детей и родителей на матах. Но на самом деле, это комплекс упражнений, построенный на базе мягких стилей единоборств. И направлен он в первую очередь на личностное развитие, развитие врожденного стремления человека быть максимально адаптированным к любым жизненным ситуациям, мягко реагировать на любые трудности. А чтобы все это было в удовольствие, все упражнения построены на игре.
А в результате получаются такие классные маленькие «воины». Самостоятельные. Контактные. Стрессоустойчевые. Внутренне расслабленные. Отзывчивые. Помогающие партнеру. Помогающие родителям. Смелые и радостные.
В семейной мягкой школе мы работаем с телом, а изменения происходят на уровне подсознания. На занятиях родители создает для деток так называемые ловушки. Ребеночек погружается в сложную на физическом уровне ситуацию. Но он может ее преодолеть. Поборов трудности или страх, маленький человек растет над собой. А полученные в игре навыки начинает использовать в обычной жизни.
Занятия активизируют работу мозга. Ребенок учится ставить цель и добиваться ее. Происходит легкая профилактика детских истерик. Накапливается эффект успеха — ощущение «Я могу», который ребеночек уносит с собой в повседневную жизнь.И все это в сочетании с общей физической подготовкой, развитием ловкости и любви к физической активности.
Родители на занятиях мягкой школы учатся принимать себя и своих деток такими, какие они есть. Учатся расслабляться и контролировать свои эмоции, учатся «отпускать» деток и позволять им быть самостоятельными. Фактически, родители учатся тому же самому — быть мягкими, быстро адаптироваться в любой жизненной ситуации.
Мы ждем всех — от 1 года и до …))) Ведь это семейная история.
Пробное занятие бесплатно
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