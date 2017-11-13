В семейной мягкой школе мы работаем с телом, а изменения происходят на уровне подсознания. На занятиях родители создает для деток так называемые ловушки. Ребеночек погружается в сложную на физическом уровне ситуацию. Но он может ее преодолеть. Поборов трудности или страх, маленький человек растет над собой. А полученные в игре навыки начинает использовать в обычной жизни.

Занятия активизируют работу мозга. Ребенок учится ставить цель и добиваться ее. Происходит легкая профилактика детских истерик. Накапливается эффект успеха — ощущение «Я могу», который ребеночек уносит с собой в повседневную жизнь.И все это в сочетании с общей физической подготовкой, развитием ловкости и любви к физической активности.