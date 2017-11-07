В ходе занятия мы познакомимся с техникой «декупаж», узнаем, как подготовить основу для декорирования, как перевести изображение на поверхность и что такой финишное покрытие.

Мы задекорируем деревянную основу для часов, вставим часовой механизм и часы для детской комнаты готовы!

Мастер-класс предназначен для детей от 9 лет. Все материалы включены в стоимость занятия. Диаметр декорируемого изделия 20 см.

Стоимость участия 1300 руб. по системе «все включено».

Запись на мастер-класс производится после 100% предоплаты.

Информация по телефону: 8(495)763-86-15

21 ноября начинаются занятия в детской мини-группе от 9 лет по курсу «Рисунок и живопись для начинающих» Базовый курс.