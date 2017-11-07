11 ноября, в 14:30 студия "Палитра увлечений" приглашает детей на мастер-класс из серии "Я-Дизайнер": Декорируем деревянные часы.
Будем делать часы "Две совушки".
В ходе занятия мы познакомимся с техникой «декупаж», узнаем, как подготовить основу для декорирования, как перевести изображение на поверхность и что такой финишное покрытие.
Мы задекорируем деревянную основу для часов, вставим часовой механизм и часы для детской комнаты готовы!
Мастер-класс предназначен для детей от 9 лет. Все материалы включены в стоимость занятия. Диаметр декорируемого изделия 20 см.
Стоимость участия 1300 руб. по системе «все включено».
Запись на мастер-класс производится после 100% предоплаты.
Информация по телефону: 8(495)763-86-15
21 ноября начинаются занятия в детской мини-группе от 9 лет по курсу «Рисунок и живопись для начинающих» Базовый курс.
Занятия будут проходить в мини-группе (4 человека). Группа работает по вторникам и четвергам, с 15.45 до 16.45. Продолжительность занятия - 1 час (60 минут)
Для занимающихся в данной группе доступен Абонементы: на 4 занятия стоимостью 3600 руб. (900 руб/занятие) по системе "все включено". Все материалы входят в стоимость обучения.
Количество учащихся в группе 4 человека, поэтому с каждым учеником преподаватель сможет заниматься по индивидуальной программе.
Запись в группу по телефону: 8(495)763 86 15
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