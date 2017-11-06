Комментировать
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Два человека погибли и трое попали в больницу из-за ДТП под Солнечногорском 06.11.2017 ZELENOGRAD.RU

Автомобиль съехал в кювет и врезался в световую опору на Ленинградском шоссе. Внутри находились пять человек. Двое погибли на месте, троих доставили в солнечногорскую больницу.

Александр Милюков / vk.com/zelaoauto

Трагедия случилась около трёх часов дня в воскресенье, 5 ноября, на 69-м километре трассы М-10 — возле поселка Смирновка, что на границе с Солнечногорском.

Александр Милюков / vk.com/zelaoauto

Как рассказал очевидец в сообществе «ЗелАО AUTO| Зеленоград», Daewoo, ехавший в сторону области, вылетел с дороги на высокой скорости и задом сбил осветительную опору. МЧС сообщает, что «съезд в кювет и наезд на препятствие (столб)», произошел в результате нарушения правил дорожного движения.

От удара бетонная опора упала, автомобиль перевернулась на крышу. Спасателям потребовалось вскрывать машину специнструментами, чтобы извлечь людей из покореженной коробки.

По информации «Пятого канала», в ДТП погибли 16-летний юноша и 59-летний мужчина. Еще трое, также находившиеся в машине, пострадали: 48-летняя женщина и два молодых человека 22 и 23 лет. Их доставили в центральную солнечногорскую больницу. У всех троих молодых людей одна фамилия, у старших мужчины и женщины — другая. Все пятеро — из ближнего зарубежья.

 Реклама
ЕГЭ по русскому - запишись, чтобы получить высокий балл. Объявления
15 ноября салон Никор дарит всем гостям подарки в честь Wella Beauty Day Объявления
Сдам помещение под офис в корпусе 1650 Объявления
Кухонная студия «Анонс» открылась в Зеленограде. В честь открытия скидки до 40% Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Семейная клиника
Медцентр открыт.

В ноябре всего за 3000р
комплексная чистка зубов .

 Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
Реклама
НОЯБРЬ

Скидка на плитку Италии и
Испании 10%

Реклама
© 1997–2017 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
НОЯБРЬ

Скидка на плитку Италии и
Испании 10%

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Семейная клиника
Медцентр открыт.

В ноябре всего за 3000р
комплексная чистка зубов .
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама