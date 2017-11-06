Автомобиль съехал в кювет и врезался в световую опору на Ленинградском шоссе. Внутри находились пять человек. Двое погибли на месте, троих доставили в солнечногорскую больницу.
Трагедия случилась около трёх часов дня в воскресенье, 5 ноября, на 69-м километре трассы М-10 — возле поселка Смирновка, что на границе с Солнечногорском.
Как рассказал очевидец в сообществе «ЗелАО AUTO| Зеленоград», Daewoo, ехавший в сторону области, вылетел с дороги на высокой скорости и задом сбил осветительную опору. МЧС сообщает, что «съезд в кювет и наезд на препятствие (столб)», произошел в результате нарушения правил дорожного движения.
От удара бетонная опора упала, автомобиль перевернулась на крышу. Спасателям потребовалось вскрывать машину специнструментами, чтобы извлечь людей из покореженной коробки.
По информации «Пятого канала», в ДТП погибли 16-летний юноша и 59-летний мужчина. Еще трое, также находившиеся в машине, пострадали: 48-летняя женщина и два молодых человека 22 и 23 лет. Их доставили в центральную солнечногорскую больницу. У всех троих молодых людей одна фамилия, у старших мужчины и женщины — другая. Все пятеро — из ближнего зарубежья.
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