Как рассказал очевидец в сообществе «ЗелАО AUTO| Зеленоград», Daewoo, ехавший в сторону области, вылетел с дороги на высокой скорости и задом сбил осветительную опору. МЧС сообщает, что «съезд в кювет и наезд на препятствие (столб)», произошел в результате нарушения правил дорожного движения.

От удара бетонная опора упала, автомобиль перевернулась на крышу. Спасателям потребовалось вскрывать машину специнструментами, чтобы извлечь людей из покореженной коробки.

По информации «Пятого канала», в ДТП погибли 16-летний юноша и 59-летний мужчина. Еще трое, также находившиеся в машине, пострадали: 48-летняя женщина и два молодых человека 22 и 23 лет. Их доставили в центральную солнечногорскую больницу. У всех троих молодых людей одна фамилия, у старших мужчины и женщины — другая. Все пятеро — из ближнего зарубежья.