Ярмарка, выставка этнических костюмов и буфет будут работать в течение всего фестиваля, с 12 до 19 часов.

На ярмарке представят всё разнообразие изделий промыслов, ремесел и декоративно-прикладного искусства: текстильные игрушки и куклы, фелтинг и фоамиран, скрапбукинг, полимерная глина и резьба по дереву, свечи из воска, русские тряпичные сувениры, вязаные изделия и елочные игрушки, керамика, плетение из лозы и газетных трубочек, интерьерные игрушки. География мастеров: Москва, Зеленоград, Андреевка, Солнечногорск и Клин.

Зеленоградский клуб исторической реконструкции 9-11 веков «Будимир» организует мастер-классы «История средневекового доспеха» и «Средневековые ремесла. Орнаментное тиснение кожи» в течение всего фестиваля, а также устроит выставку доспехов и историческую лекцию (13:00). Доспехи можно будет рассмотреть и потрогать вживую — «будимировцы» будут ходить в них прямо на фестивале.

Урок игры на гуслях проведёт в большом зале фолк-группа KiviNiemi ( 12:30—14:00 ), её музыканты — «выпускники» зеленоградской студии «Обертон» и исполняют лирические этнические композиции на гуслях, безладовой бас-гитаре и кахоне. KiviNiemi — «Каменный мыс» в переводе с саамского, песни группы проникнуты духом народного творчества и легенд.