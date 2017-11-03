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Фестиваль этнических культур пройдёт в ДК «Андреевка» 4 ноября. Индейцы, гусли, доспехи и танго 03.11.2017 ZELENOGRAD.RU

Сохранение и развитие этнических культур, промыслов и ремесел — цель фестиваля, который состоится в ДК «Андреевка» в субботу, 4 ноября (с 12 до 19 часов), в День народного единства. Гостей ждут ярмарка, выставка этнических костюмов, лекция о жизни настоящих индейцев и индейский грим, рассказ о средневековых доспехах и ремёслах, а также большой концерт, развлечения для детей и разнообразные мастер-классы — от рукоделия до игры на гуслях и аргентинского танго.

Видео: Дом Культуры Андреевка

Ярмарка, выставка этнических костюмов и буфет будут работать в течение всего фестиваля, с 12 до 19 часов.

На ярмарке представят всё разнообразие изделий промыслов, ремесел и декоративно-прикладного искусства: текстильные игрушки и куклы, фелтинг и фоамиран, скрапбукинг, полимерная глина и резьба по дереву, свечи из воска, русские тряпичные сувениры, вязаные изделия и елочные игрушки, керамика, плетение из лозы и газетных трубочек, интерьерные игрушки. География мастеров: Москва, Зеленоград, Андреевка, Солнечногорск и Клин.

Зеленоградский клуб исторической реконструкции 9-11 веков «Будимир» организует мастер-классы «История средневекового доспеха» и «Средневековые ремесла. Орнаментное тиснение кожи» в течение всего фестиваля, а также устроит выставку доспехов и историческую лекцию (13:00). Доспехи можно будет рассмотреть и потрогать вживую — «будимировцы» будут ходить в них прямо на фестивале.

Урок игры на гуслях проведёт в большом зале фолк-группа KiviNiemi (12:30—14:00), её музыканты — «выпускники» зеленоградской студии «Обертон» и исполняют лирические этнические композиции на гуслях, безладовой бас-гитаре и кахоне. KiviNiemi — «Каменный мыс» в переводе с саамского, песни группы проникнуты духом народного творчества и легенд.

Артисты шоу «Чанте-Ша» прочтут лекцию о быте настоящих индейцев и познакомят зрителей с индейским гримом (13:30—14:00). Это единственное в Москве профессиональное этническое шоу, которое дает выступления в традициях северо-американских индейцев и ковбоев, как сообщают о себе артисты. Они поют и танцуют под большой барабан, флейты и трещетки, в костюмах старых времен освоения Дикого Запада, которые будут представлены и на выставке этнических костюмов.

Зеленоградская школа Go Tango даст урок аргентинского танго (14:30-15:00). В программе мастер-классов также - рисование (12:30-13:30), шахматы и настольные игры(12:30-13:30), основы йоги для начинающих(12:30-13:30), урок современного танца (13:30-14:00), плетение из газетных трубочек (14:00), кукла-оберег (15:00). Детей ждёт анимационная программа (12:00-12:30) и аквагрим (13:30-15:30).  

С 16:00 до 18:00 всех пригласят в зал на концерт творческих и музыкальных коллективов, как профессиональных, так и самодеятельных. А затем состоится розыгрыш лотереи и награждение победителей фестиваля.

Андреевский фестиваль этнических культур в этом году отмечает свой пятилетний юбилей. 

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Фото: Этнофест 2013
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