Зеленоградские казаки приглашают принять участие в соревнованиях по рубке шашкой и в тренировках, где всех желающих обучат владению этим оружием. 9 декабря на площади Юности в Зеленограде состоится праздник, посвящённый 76-й годовщине освобождения Крюково от немецко-фашистских захватчиков — тогда казачья кавалерия под командованием генерала Льва Доватора защитила границы Москвы вместе с Панфиловской дивизией и танкистами.
Памятную дату в Зеленограде отмечают ежегодно, но настоящий турнир по рубке шашкой проводят впервые. Организаторы — районное казачье общество «Зеленоград» МГКО и хуторское казачье общество Андреевки — называют эти соревнования «спортом настоящих мужчин». В этот же день такие турниры пройдут во всех региональных отделениях Федерации рубки шашкой (ФРШ) «Казарла» по стране.
«Это традиционное казачье боевое искусство в наши дни усилиями энтузиастов становится увлекательным, доступным и стремительно развивающимся видом спорта. В Подмосковье чтут память о подвиге казачьей конницы. Настало время и жителям Зеленограда вспомнить о подвиге казаков-доваторцев», — заявляют организаторы.
На турнир допустят мужчин старше 18 лет, умеющих держать в руках казачье оружие. Участие будет бесплатным, но есть необходимые условия — наличие шашки и минимального костюма: головного убора (папаха, кубанка или форменная фуражка) и сапогов с высоким берцем.
Для тех, кто хочет научиться рубить шашкой, как настоящий казак, организованы лекции и тренировки. Их проведут ведущие спортсмены Федерации рубки шашкой, мастера Геннадий Касьянов и Тимур Муминов. Место тренировок — конно-спортивный клуб «Баллада» (станция Поварово, садовое товарищество «Шафран»). Для членов Федерации занятия будут бесплатными, стоимость для остальных — 1000 рублей. На тренировку нужно принести свою шашку, однако организаторы разрешают присутствие зрителей, а после тренировки готовы дать бесплатную консультацию. Запись и дополнительная информация по телефону: 8(985)311-5734.
Всем участникам турнира рекомендуют выучить правила техники безопасности, а на поле во время соревнований слушать судью. В праздничный день на площади Юности территорию соревнований будут строго охранять и не пустят зрителей или участников в состоянии опьянения.
Ожидается также концертная программа с участием казачьих творческих коллективов.
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