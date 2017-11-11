Памятную дату в Зеленограде отмечают ежегодно, но настоящий турнир по рубке шашкой проводят впервые. Организаторы — районное казачье общество «Зеленоград» МГКО и хуторское казачье общество Андреевки — называют эти соревнования «спортом настоящих мужчин». В этот же день такие турниры пройдут во всех региональных отделениях Федерации рубки шашкой (ФРШ) «Казарла» по стране.

«Это традиционное казачье боевое искусство в наши дни усилиями энтузиастов становится увлекательным, доступным и стремительно развивающимся видом спорта. В Подмосковье чтут память о подвиге казачьей конницы. Настало время и жителям Зеленограда вспомнить о подвиге казаков-доваторцев», — заявляют организаторы.

На турнир допустят мужчин старше 18 лет, умеющих держать в руках казачье оружие. Участие будет бесплатным, но есть необходимые условия — наличие шашки и минимального костюма: головного убора (папаха, кубанка или форменная фуражка) и сапогов с высоким берцем.