Комментировать
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Турнир по рубке шашкой устроят на площади Юности 9 декабря. Тренировки для участников уже начались 11.11.2017 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградские казаки приглашают принять участие в соревнованиях по рубке шашкой и в тренировках, где всех желающих обучат владению этим оружием. 9 декабря на площади Юности в Зеленограде состоится праздник, посвящённый 76-й годовщине освобождения Крюково от немецко-фашистских захватчиков — тогда казачья кавалерия под командованием генерала Льва Доватора защитила границы Москвы вместе с Панфиловской дивизией и танкистами.

Видео: Московское городское казачье общество

Памятную дату в Зеленограде отмечают ежегодно, но настоящий турнир по рубке шашкой проводят впервые. Организаторы — районное казачье общество «Зеленоград» МГКО и хуторское казачье общество Андреевки — называют эти соревнования «спортом настоящих мужчин». В этот же день такие турниры пройдут во всех региональных отделениях Федерации рубки шашкой (ФРШ) «Казарла» по стране.

«Это традиционное казачье боевое искусство в наши дни усилиями энтузиастов становится увлекательным, доступным и стремительно развивающимся видом спорта. В Подмосковье чтут память о подвиге казачьей конницы. Настало время и жителям Зеленограда вспомнить о подвиге казаков-доваторцев», — заявляют организаторы.

На турнир допустят мужчин старше 18 лет, умеющих держать в руках казачье оружие. Участие будет бесплатным, но есть необходимые условия — наличие шашки и минимального костюма: головного убора (папаха, кубанка или форменная фуражка) и сапогов с высоким берцем.

Как выглядят соревнования по рубке шашкой — репортаж с Кубка чемпионов (Подмосковье, 5 ноября 2017 года)
Видео: Телеканал 360°

Для тех, кто хочет научиться рубить шашкой, как настоящий казак, организованы лекции и тренировки. Их проведут ведущие спортсмены Федерации рубки шашкой, мастера Геннадий Касьянов и Тимур Муминов. Место тренировок — конно-спортивный клуб «Баллада» (станция Поварово, садовое товарищество «Шафран»). Для членов Федерации занятия будут бесплатными, стоимость для остальных — 1000 рублей. На тренировку нужно принести свою шашку, однако организаторы разрешают присутствие зрителей, а после тренировки готовы дать бесплатную консультацию. Запись и дополнительная информация по телефону: 8(985)311-5734.

Всем участникам турнира рекомендуют выучить правила техники безопасности, а на поле во время соревнований слушать судью. В праздничный день на площади Юности территорию соревнований будут строго охранять и не пустят зрителей или участников в состоянии опьянения.

Ожидается также концертная программа с участием казачьих творческих коллективов.

 Реклама
Ухоженное лицо и стройная фигура — это результат авторских программ в косметологическом центре «Хризантема» — приглашаем вас Объявления
15 ноября салон Никор дарит всем гостям подарки в честь Wella Beauty Day Объявления
Как сдать ЕГЭ/ОГЭ и поступить в ВУЗ на бюджет — Центр подготовки к ЕГЭ и ОГЭ «Годограф» Объявления
Эндометриоз - это не приговор. Медцентр ИнтерМедикум приглашает на лечение и обследование. Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Семейная клиника
Медцентр открыт.

В ноябре всего за 3000р
комплексная чистка зубов .

 Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
Реклама
НОЯБРЬ

Скидка на плитку Италии и
Испании 10%

Реклама
© 1997–2017 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
НОЯБРЬ

Скидка на плитку Италии и
Испании 10%

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Семейная клиника
Медцентр открыт.

В ноябре всего за 3000р
комплексная чистка зубов .
Реклама