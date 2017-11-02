Большой этнографический диктант представляет собой тест на 45 минут, состоящий из 30 вопросов: 20 из них о федерации в целом, а 10 — о регионе, в котором находится участник. Вопросы прошлогоднего БЭД были, например, такими: «Семь из 193 национальностей в России по численности превышают 1 млн. человек. Укажите эти самые большие народы» (выбор из 12 вариантов), «На скольких языках и диалектах говорят жители современной России?» (85, 193, 15 или 277), «Какой из языков России занесен в Книгу рекордов Гиннеса из-за количества падежей (более 40)?» (оказывается, табасаранский) или «Старейшая мечеть в России, построенная в 8 веке, внесена в реестр мирового наследия ЮНЕСКО. В каком городе она находится?» (6 городов, правильный ответ — в Дербенте) и т. д.

В библиотеке №251, как и по всем другим площадкам, писать диктант начнут 3 ноября в 10:00, а с 9:15 до 9:45 пройдёт регистрация участников. В финале с 10:45 до 11:00 кураторы соберут заполненные бланки и начнут их обработку.

Для тех, кто хочет написать БЭД 3 ноября на главной площадке страны — в Доме Пашкова вместе с руководителем Федерального агентства по делам национальностей России Игорем Бариновым, а также известными актерами и певцами — объявлен специальный конкурс с вопросами Вконтакте.

С 3 по 5 ноября (с 10:00 пятницы до 23:59 воскресенья) БЭД можно будет написать также онлайн, не выходя из дома или офиса. Для этого нужно пройти короткую регистрацию на сайте Большого этнографического диктанта. Предварительно уже сейчас можно попробовать свои силы, ответив на 10 вопросов промо-теста.

Итоги диктанта подведут ко Дню Конституции 12 декабря. Участники оффлайн-теста получат бумажные сертификаты после подведения итогов, а тем, кто писал диктант онлайн, система сразу сгенерирует электронный сертификат.

Стать участниками диктанта могут все желающие жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Для участия достаточно обратиться на любую из региональных площадок БЭД, независимо от места жительства либо в зарубежное представительство Россотрудничества.

Большой этнографический диктант — это международная просветительская акция, организованная Федеральным агентством по делам национальностей и министерством национальной политики Удмуртской Республики. Она призвана расширить знания жителей России о народах, населяющих страну, их обычаях и культуре. В прошлом году БЭД прошёл впервые и, собрав массу положительных откликов, получил статус ежегодного.