Программа публикуется в группе праздника ВКонтакте.

В пятницу, 3 ноября, в «Кинематографе» будут звучать джаз и техно: на сцене выступит московская группа «Полоркестра», точнее, её «специальный состав, чуть меньше чем пол оркестра — 0,33 оркестра». Группа состоит из медных, духовых и ударных инструментов и исполняет музыку на стыке стилей — джаз, фанк, хип-хоп, драм-н-бейс. А за вертушки встанет резидент «Кинематографа» диджей Skabbit.

В субботу, 4 ноября, будет интересно поклонникам фанка и хип-хопа — в 22:00 начнётся «Не Суровый Хип-Хоп» с участием «ветеранов хип-хоп движения Зеленограда и окрестностей».

В воскресенье, 5 ноября, ждут рокеров и любителей саунда потяжелее: в клубе выступят группы Sоn (Москва) и Rusty Tea Makers (Зеленоград).

В финальный день празднования гостей будут угощать бесплатным глинтвейном и проведут аукцион-распродажу артефактов клуба.

«Кинематограф» (корпус 159, цокольный этаж) работает с воскресенья по четверг с 17:00 до 01:00, в пятницу и субботу с 17:00 до последнего посетителя.