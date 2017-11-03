Зеленоградский клубный кинотеатр «Кинематограф» отмечает на этой неделе свой десятилетний юбилей. Арт-пространство приглашает завсегдатаев и новых друзей отметить круглую дату вместе со 2 по 6 ноября: обещают музыку разных стилей, презентацию нового пространства RedRoom, шампанское, сувениры и подарки, спецпредложения в меню и акции в баре.
Программа публикуется в группе праздника ВКонтакте.
В пятницу, 3 ноября, в «Кинематографе» будут звучать джаз и техно: на сцене выступит московская группа «Полоркестра», точнее, её «специальный состав, чуть меньше чем пол оркестра — 0,33 оркестра». Группа состоит из медных, духовых и ударных инструментов и исполняет музыку на стыке стилей — джаз, фанк, хип-хоп, драм-н-бейс. А за вертушки встанет резидент «Кинематографа» диджей Skabbit.
В субботу, 4 ноября, будет интересно поклонникам фанка и хип-хопа — в 22:00 начнётся «Не Суровый Хип-Хоп» с участием «ветеранов хип-хоп движения Зеленограда и окрестностей».
В воскресенье, 5 ноября, ждут рокеров и любителей саунда потяжелее: в клубе выступят группы Sоn (Москва) и Rusty Tea Makers (Зеленоград).
В финальный день празднования гостей будут угощать бесплатным глинтвейном и проведут аукцион-распродажу артефактов клуба.
«Кинематограф» (корпус 159, цокольный этаж) работает с воскресенья по четверг с 17:00 до 01:00, в пятницу и субботу с 17:00 до последнего посетителя.
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