4 ноября в ежегодной культурной акции «Ночь искусств» будут участвовать «Ведогонь-театр», зеленоградский музей и выставочный зал, Культурные центры «Зеленоград» (ДК) и «Доброволец». Вход свободный — приглашаются все желающие. Собрали все мероприятия в одном материале.
Зеленоградский театр приглашает в 21:40 заглянуть за кулисы — можно даже потрогать реквизит, примерить театральные костюмы и сфотографироваться в них. Экскурсия бесплатная, но надо предварительно записаться: 8(499)740-93-50. В 22:20 начнется мастер-класс по японской живописи суми-э — это мазковая техника рисования тушью на рисовой бумаге. Его ведет преподаватель суми-э Ирина Мигалкина, учившаяся у японских мастеров.
В 22:40 покажут короткометражный фильм «Пустите детей» по мотивам рассказа Стивена Кинга. Это дипломная работа режиссера и актера Александра Домогарова-младшего. Одного из персонажей — доктора психиатрической больницы — сыграл художественный руководитель «Ведогонь-театра» Павел Курочкин. «Пустите детей» — история о пожилой учительнице младшей школы, обнаружившей, что ее ученики одержимы демонами. Женщина решается на отчаянный шаг в борьбе со злом, пытаясь разобраться — реально ли все происходящее, или она просто сходит с ума. А после показа, в 23:20, зрители могут встретиться с самим Домогаровым и съемочной группой — обсудить фильм, поговорить о кино и театре.
В этот же день в театре будут идти спектакли «Полнолуние в детской» (11:00 и 14:00) и «Аромат танго» (20:00) — вход, как обычно, по билетам.
В 19:00 откроется выставка «Храм Николая Чудотворца», состоится экскурсия по ней. В этом году Никольскому храму исполнилось 190 лет. В середине 1930-х его закрыли, колокольня была разрушена. Восстановили храм в конце 80-х. На выставке представят материалы об истории и реставрации храма, иконы, церковную утварь, фотографии и работы зеленоградских художников, запечатлевших храм в разные годы.
В 19:30 состоится концерт хора «Ковчег» (классические и духовные произведения), а в 20:00 пройдет мастер-класс — научат делать бумажного ангелочка.
В 19:00 начнётся мастер-класс по плетению фенечек «узелки на память». В 20:00 посетители увидят фокус-шоу «Волшебный мир вещей»: Серж Кураж покажет удивительные фокусы и расскажет, как они получаются, и как самому научиться их делать.
В 21:00 начнётся путешествие по выставке «Забытые вещи», которая проходит сейчас в выставочном зале, — это одновременно экскурсия, викторина и квест. На выставке представлены уже забытые вещи из нашего недавнего прошлого — советские игрушки, первые калькуляторы, угольные утюги, пейджеры, авоськи, талоны на продукты, чернильницы, жетоны метро, граммофон и первые советские телевизоры. Здесь же можно поиграть в старые игры и игрушки, в том числе в электронные.
В 22:00 пройдет лекция «Преступления в искусстве» — о судьбе живописных шедевров, кражах и подделках. Посетители узнают, в частности, что объединяет «Мону Лизу» Леонардо да Винчи и «Крик» Мунка, картину «Иван Грозный и сын его Иван» Репина и «Данаю» Рембрандта.
С 18:00 до 19:45 пройдут мастер-классы: нетрадиционная техника рисования граттаж, поделки из бумаги в технике вытынанка — это вырезание по ажурному шаблону, боди-арт, танцы — контемп, джаз-фанк, ча-ча-ча. Одновременно можно увидеть дефиле «Мода как искусство» от зеленоградского ателье «Дом Гусевых».
В 19:30 — мастер-класс игры на барабанах от барабанного класса Dedov Drums, а под занавес вечера — караоке-батл, вокальная «битва» всех желающих.
В 18:00 вечер откроется концертом творческих коллективов ДК, затем зрителей пригласят в зал «медиа-искусство», где на стенах покажут фильмы о Зеленограде.
В это же время в фойе первого этажа откроются творческие мастерские. В зоне «арт-раскраска» можно раскрасить бесцветные арт-объекты и сфотографироваться на их фоне. В зоне молодежной уличной субкультуры гости смогут попробовать себя в роли диджея и создать свой музыкальный микс. В зоне виртуальной реальности инструктор предложит разные виды игр по аналогии с компьютерными или приставочными: приключения, стратегии, симуляторы, экшены — всего более 100 видов (но в эту зону вход по билетам).
Здесь можно сыграть в настольные игры, в том числе в настольные теннис и футбол, аэрохоккей.
Слоган нынешней «Ночи искусств» — «Искусство объединяет». 4 ноября более 150 московских культурных учреждений — театров, культурных центров, музеев — будут работать бесплатно и до полуночи. Здесь пройдут ночные встречи с актерами, режиссерами, писателями, концерты, лекции, спектакли и многое другое. Многие мероприятия посвящены 100-летию Великой Октябрьской революции или советскому периоду в целом. Например, в Музее космонавтики пройдет встреча с дважды Героем Советского Союза, лётчиком-космонавтом СССР Юрием Романенко и Героем Советского Союза, лётчиком-космонавтом Александром Ивановичем Лавейкиным. Они расскажут о совместном полёте на станцию «Мир» в 1987 году и споют песни, которые звучали 30 лет назад на орбите.
Полная афиша будет опубликована на официальном сайте акции www.mos.ru/artnight, а частично её можно посмотреть на обновляющейся карте мероприятия.
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