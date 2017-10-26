«Ведогонь» (улица Юности, дом 5)

Зеленоградский театр приглашает в 21:40 заглянуть за кулисы — можно даже потрогать реквизит, примерить театральные костюмы и сфотографироваться в них. Экскурсия бесплатная, но надо предварительно записаться: 8(499)740-93-50. В 22:20 начнется мастер-класс по японской живописи суми-э — это мазковая техника рисования тушью на рисовой бумаге. Его ведет преподаватель суми-э Ирина Мигалкина, учившаяся у японских мастеров.

В 22:40 покажут короткометражный фильм «Пустите детей» по мотивам рассказа Стивена Кинга. Это дипломная работа режиссера и актера Александра Домогарова-младшего. Одного из персонажей — доктора психиатрической больницы — сыграл художественный руководитель «Ведогонь-театра» Павел Курочкин. «Пустите детей» — история о пожилой учительнице младшей школы, обнаружившей, что ее ученики одержимы демонами. Женщина решается на отчаянный шаг в борьбе со злом, пытаясь разобраться — реально ли все происходящее, или она просто сходит с ума. А после показа, в 23:20, зрители могут встретиться с самим Домогаровым и съемочной группой — обсудить фильм, поговорить о кино и театре.

В этот же день в театре будут идти спектакли «Полнолуние в детской» (11:00 и 14:00) и «Аромат танго» (20:00) — вход, как обычно, по билетам.