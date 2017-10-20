Так же в КонтраClub вы сможете весело и активно отметить День рождения!

КонтраClub находится по адресу: Зеленоград, корп 1651 (Бизнес центр Зеленоградский), 3 этаж, офис 309 (у лестницы)

Время работы: будни с 11:00 — 19:00, суббота/воскресенье с 11:00 до 20:00.

понедельник — выходной!