В честь открытия КонтраClub объявляет акцию на 10% скидку компании от 6 человек 20.10.2017 КонтраClub Реклама

Если ваш ребёнок любит стрелять из Нёрфов, а вы хотите тишины, или вам необходимо свободное время — приводите его к нам!
Здесь ваш непоседа сможет от души настреляться, напрыгаться, получить возможность проверить свою меткость и сразиться с «вражеской армией»!

Так же в КонтраClub вы сможете весело и активно отметить День рождения!

КонтраClub находится по адресу: Зеленоград, корп 1651 (Бизнес центр Зеленоградский), 3 этаж, офис 309 (у лестницы)
Время работы: будни с 11:00 — 19:00, суббота/воскресенье с 11:00 до 20:00.
понедельник — выходной!

Телефон для связи: 8(965)310-82-20

Группа ВК: https://vk.com/club155298067

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