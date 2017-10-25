Порадовать себя этой мрачной осенью, увидеть свое лицо ухоженным, посвежевшим и ярким — это вполне реально. Помочь своей фигуре стать неотразимой после курса процедур уже к Новому году, и не потратить на это лишних денег — еще реальнее. И именно сейчас — самое время этим заняться, потому, что качественная работа над своим лицом и фигурой требует времени и грамотного планирования. В этом вам поможет косметологический салон «Хризантема».
Уже сегодня вы сможете сэкономить от 2500 до 10 000 рублей на авторских программах коррекции фигуры и программах ухода за лицом в косметологическом центре «Хризантема».
Эти специальные программы 2017 года мы разработали для вас, людей, которые ценят свое время, считают деньги и добиваются лучших результатов.
Пакетные предложения на услуги
- Микротоковая терапия: 5 процедур - 7500 руб (стандартная цена 10 000), 10 процедур - 10000 руб (стандартная цена 20 000)
- RF-терапия (лицо, шея, декольте): 5процедур - 10 000 руб, 10 процедур - 15 000 руб.
- Массаж лица на аппарате ICOONE: 5 процедур - 10 000 руб (стандартная цена 14000), 10 процедур - 15000 руб, (стандартная цена 28000 руб.)
- Электромезотерапия — на базе икры и колагена: 5 процедур - 6 000 руб (стандартная цена 9 000), 10 процедур - 10 000 руб, (стандартная цена 18 000). На базе препарата Follement: 5 процедур - 7500 руб (стандартная цена 10 000), 10 процедур - 11 000 руб (стандартная цена 20 000)
- Авторская программа коррекции фигуры ультразвук+электромиостимуляция: 5+5 процедур - 10 000 руб (стандартная цена 14 000), 10+10 процедур - 18 000 руб (стандартная цена 28 000)
Авторская программа коррекции фигуры, приуроченная к новому году, включает в себя липолиз (расщепление жировой ткани) на аппарате ультразвуковой коррекции ULTRA BF36 и лимфодренаж на аппарате электромиостимуляции GEZATONE.
В результате вы получите уменьшение объемов проблемных зон, стройный силуэт за короткий срок и очень хорошее настроение от проведенной процедуры и общения с нашими врачами-косметологами.
Контактный тел. +7(499)732-24-02 или +7(916)407-05-41.
Адрес: Зеленоград, корпус 1011.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Семейная клиника
-
В октябре всего за 3000р
комплексная чистка зубов .
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- ОКТЯБРЬ
-
Дизайн -проект в подарок
При покупке от 20 тыс. рублей.