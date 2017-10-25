Порадовать себя этой мрачной осенью, увидеть свое лицо ухоженным, посвежевшим и ярким — это вполне реально. Помочь своей фигуре стать неотразимой после курса процедур уже к Новому году, и не потратить на это лишних денег — еще реальнее. И именно сейчас — самое время этим заняться, потому, что качественная работа над своим лицом и фигурой требует времени и грамотного планирования. В этом вам поможет косметологический салон «Хризантема».

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