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Ухоженное лицо и стройная фигура — это результат авторских программ в косметологическом центре «Хризантема» — приглашаем вас 25.10.2017 Косметологический центр «Хризантема» Реклама

Порадовать себя этой мрачной осенью, увидеть свое лицо ухоженным, посвежевшим и ярким — это вполне реально. Помочь своей фигуре стать неотразимой после курса процедур уже к Новому году, и не потратить на это лишних денег — еще реальнее. И именно сейчас — самое время этим заняться, потому, что качественная работа над своим лицом и фигурой требует времени и грамотного планирования. В этом вам поможет косметологический салон «Хризантема».

Уже сегодня вы сможете сэкономить от 2500 до 10 000 рублей на авторских программах коррекции фигуры и программах ухода за лицом в косметологическом центре «Хризантема».

Эти специальные программы 2017 года мы разработали для вас, людей, которые ценят свое время, считают деньги и добиваются лучших результатов.

Пакетные предложения на услуги

  • Микротоковая терапия: 5 процедур - 7500 руб (стандартная цена 10 000), 10 процедур - 10000 руб (стандартная цена 20 000)

  • RF-терапия (лицо, шея, декольте): 5процедур - 10 000 руб, 10 процедур - 15 000 руб.

  • Массаж лица на аппарате ICOONE: 5 процедур - 10 000 руб (стандартная цена 14000), 10 процедур - 15000 руб, (стандартная цена 28000 руб.)

  • Электромезотерапия — на базе икры и колагена: 5 процедур - 6 000 руб (стандартная цена 9 000), 10 процедур - 10 000 руб, (стандартная цена 18 000). На базе препарата Follement: 5 процедур - 7500 руб (стандартная цена 10 000), 10 процедур - 11 000 руб (стандартная цена 20 000)

  • Авторская программа коррекции фигуры ультразвук+электромиостимуляция: 5+5 процедур - 10 000 руб (стандартная цена 14 000), 10+10 процедур - 18 000 руб (стандартная цена 28 000)

Авторская программа коррекции фигуры, приуроченная к новому году, включает в себя липолиз (расщепление жировой ткани) на аппарате ультразвуковой коррекции ULTRA BF36 и лимфодренаж на аппарате электромиостимуляции GEZATONE.

В результате вы получите уменьшение объемов проблемных зон, стройный силуэт за короткий срок и очень хорошее настроение от проведенной процедуры и общения с нашими врачами-косметологами.

Контактный тел. +7(499)732-24-02 или +7(916)407-05-41.

Адрес: Зеленоград, корпус 1011.

mkchrizantema@mail.ru

hrizantema1011.ru.

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