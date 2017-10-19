Друзья, спешите! До 31 октября при покупке кухни — СТОЛПЛИТ ХОУМ дарит мойку!
При покупке кухни производства СТОЛПЛИТ на сумму более 40 000 рублей — мойка «Polygran” в подарок.
«СТОЛПЛИТ ХОУМ» — это сеть гипермаркетов мебели и аксессуаров для дома. В наших гипермаркетах представлена мебель для любых целей и на любой вкус.
Кухни, гостиные, спальни, прихожие, детские, кабинеты — выберите понравившиеся позиции, и опытные менеджеры создадут Ваш будущий интерьер в 3D бесплатно!
Огромный выбор аксессуаров добавит удобство и уют в Ваш дом.
В сети регулярно проводятся акции, для наших постоянных покупателей существует программа лояльности.
Приходите и почувствуйте себя как дома.
«СТОЛПЛИТ ХОУМ» гипермаркет мебели — здесь всегда царит атмосфера уюта и гостеприимства.
Ждем Вас по адресу: Химки, мкрн. Сходня, 6-км Новосходненского ш., ТЦ «ИДЕЯ мебель»
Время работы: 10:00-22:00
тел: +7 (495)640-84-41
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Семейная клиника
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В октябре всего за 3000р
комплексная чистка зубов .
- Магазин "Я сама"
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все для пэчворка
декупажа, украшений
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Дизайн -проект в подарок
При покупке от 20 тыс. рублей.