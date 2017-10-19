«СТОЛПЛИТ ХОУМ» — это сеть гипермаркетов мебели и аксессуаров для дома. В наших гипермаркетах представлена мебель для любых целей и на любой вкус.

Кухни, гостиные, спальни, прихожие, детские, кабинеты — выберите понравившиеся позиции, и опытные менеджеры создадут Ваш будущий интерьер в 3D бесплатно!

Огромный выбор аксессуаров добавит удобство и уют в Ваш дом.

В сети регулярно проводятся акции, для наших постоянных покупателей существует программа лояльности.