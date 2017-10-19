До 31 октября при покупке кухни — Столплит Хоум дарит мойку 19.10.2017 Столплит Хоум Реклама

Друзья, спешите! До 31 октября при покупке кухни — СТОЛПЛИТ ХОУМ дарит мойку!

При покупке кухни производства СТОЛПЛИТ на сумму более 40 000 рублей — мойка «Polygran” в подарок.

«СТОЛПЛИТ ХОУМ» — это сеть гипермаркетов мебели и аксессуаров для дома. В наших гипермаркетах представлена мебель для любых целей и на любой вкус.

Кухни, гостиные, спальни, прихожие, детские, кабинеты — выберите понравившиеся позиции, и опытные менеджеры создадут Ваш будущий интерьер в 3D бесплатно!

Огромный выбор аксессуаров добавит удобство и уют в Ваш дом.

В сети регулярно проводятся акции, для наших постоянных покупателей существует программа лояльности.

Приходите и почувствуйте себя как дома.

«СТОЛПЛИТ ХОУМ» гипермаркет мебели — здесь всегда царит атмосфера уюта и гостеприимства.

Ждем Вас по адресу: Химки, мкрн. Сходня, 6-км Новосходненского ш., ТЦ «ИДЕЯ мебель»

Время работы: 10:00-22:00

тел: +7 (495)640-84-41

http://www.himki.stolplit-home.ru

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