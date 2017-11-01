«Шиномонтаж от 600 рублей + диагностика ходовой и колодок дисковых тормозов в подарок» — от автотехцентра «Автолидер» 01.11.2017 Автотехцентр «Автолидер» Реклама

Только до 10 ноября у вас есть возможность распечатать бесплатный купон на сайте автотехцентра. После шиномонтажа можно сделать сход-развал на новейшем 3D стенде. Воспользоваться купоном можно до 31 декабря 2017 года.

При проведении шиномонтажа в автотехцентре «Автолидер» вы получаете возможность сэкономить 1000 рублей за счет бесплатной диагностики ходовой части (обычная цена — 500 рублей), а также бесплатной диагностики дисков и колодок дисковых тормозов (обычная цена — 500 рублей).

Кроме этого, купон дает право на скидку 10% при любом ремонте вашего автомобиля до 31 декабря.

Оплата принимается по банковским картам, наличными и безналичными платежами.

Спешите — время получения купонов ограничено!

Техцентр «Автолидер» находится в Зеленограде.
Улица Конструктора Гуськова ( бывший 4-й западный проезд ) д. 5 стр.3
телефон 8 (985) 363-77-44.

Автотехцентр «Автолидер» производит техническое обслуживание и ремонт автомобилей отечественного и иностранного производства.

Техцентр имеет электронную подпись и регистрацию для работы с государственными и военными предприятиями.

В нашем техцентре производятся такие услуги:

  • заправка кондиционеров;
  • промывка и ремонт инжекторов;
  • сход-развал на 3D стенде;
  • шиномонтаж на итальянском оборудовании;
  • капитальный ремонт двигателя с гарантией;
  • ремонт МКПП, АКПП
  • ремонт ходовой части;
  • ремонт тормозной системы;
  • ремонт карбюраторов и системы зажигания;
  • установка сигнализаций, парктроников, магнитол и другого доп. оборудования;
  • вклейка стекол на любые автомобили;
  • компьютерная диагностика инжекторов;
  • любые слесарные работы;
  • антикоррозийная обработка кузова современными материалами;
  • кузовной ремонт, в том числе и отдельных кузовных деталей;
  • регламентные работы по техническому обслуживанию автомобилей.

Все услуги сертифицированы.

Техцентр имеет современное оборудование, государственный сертификат качества и разумные цены.

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