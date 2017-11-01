При проведении шиномонтажа в автотехцентре «Автолидер» вы получаете возможность сэкономить 1000 рублей за счет бесплатной диагностики ходовой части (обычная цена — 500 рублей), а также бесплатной диагностики дисков и колодок дисковых тормозов (обычная цена — 500 рублей).

Кроме этого, купон дает право на скидку 10% при любом ремонте вашего автомобиля до 31 декабря.