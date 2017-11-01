Только до 10 ноября у вас есть возможность распечатать бесплатный купон на сайте автотехцентра. После шиномонтажа можно сделать сход-развал на новейшем 3D стенде. Воспользоваться купоном можно до 31 декабря 2017 года.
При проведении шиномонтажа в автотехцентре «Автолидер» вы получаете возможность сэкономить 1000 рублей за счет бесплатной диагностики ходовой части (обычная цена — 500 рублей), а также бесплатной диагностики дисков и колодок дисковых тормозов (обычная цена — 500 рублей).
Кроме этого, купон дает право на скидку 10% при любом ремонте вашего автомобиля до 31 декабря.
Оплата принимается по банковским картам, наличными и безналичными платежами.
Спешите — время получения купонов ограничено!
Техцентр «Автолидер» находится в Зеленограде.
Улица Конструктора Гуськова ( бывший 4-й западный проезд ) д. 5 стр.3
телефон 8 (985) 363-77-44.
Автотехцентр «Автолидер» производит техническое обслуживание и ремонт автомобилей отечественного и иностранного производства.
Техцентр имеет электронную подпись и регистрацию для работы с государственными и военными предприятиями.
В нашем техцентре производятся такие услуги:
- заправка кондиционеров;
- промывка и ремонт инжекторов;
- сход-развал на 3D стенде;
- шиномонтаж на итальянском оборудовании;
- капитальный ремонт двигателя с гарантией;
- ремонт МКПП, АКПП
- ремонт ходовой части;
- ремонт тормозной системы;
- ремонт карбюраторов и системы зажигания;
- установка сигнализаций, парктроников, магнитол и другого доп. оборудования;
- вклейка стекол на любые автомобили;
- компьютерная диагностика инжекторов;
- любые слесарные работы;
- антикоррозийная обработка кузова современными материалами;
- кузовной ремонт, в том числе и отдельных кузовных деталей;
- регламентные работы по техническому обслуживанию автомобилей.
Все услуги сертифицированы.
Техцентр имеет современное оборудование, государственный сертификат качества и разумные цены.
- Мы отличаемся!
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+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
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