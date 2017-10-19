Остеопат из Зеленограда Вадим Бочарников стал абсолютным победителем всероссийского турнира «Продвижение» по жиму лёжа, показав лучший результат среди десятков участников. Тридцатилетний спортсмен последовательно поднял штангу весом 190, 200 и 210 килограммов. Соревнования прошли в Москве 7 октября на двух помостах в спорткомплексе МТУ на Стромынке.
Зеленоградец обошёл в абсолютном зачёте бессменного лидера турнира Романа Мишуренкова, который выигрывал соревнования в течении шести лет. Состязались в безэкипировочном жиме — в классическом пауэрлифтинге, где вес понимают без специальной одежды (с ней атлет способен выжать больший вес и дополнительно защитить себя от травм). После соревнований спортсменов подвергли допинг-контролю, как на любом турнире профессионального уровня.
У Вадима Бочарникова филологическое и медицинское образование, сейчас он практикующий врач остеопат, а силовыми тренировками профессионально занимается с 2015 года, как рассказал спортсмен Zelenograd.ru. Первым его тренером был рекордсмен России, Европы и мира Юрий Вартабедьян, подготовивший Вадима к соревнованиям «Сильные духом», которые прошли в феврале 2016 года в Москве.
«К сожалению, за четыре дня до соревнований произошла трагедия — тренера не стало, — рассказывает Бочарников. — Жена уговорила меня всё же выступить на турнире имени Юрия Вартабедьяна, я стал абсолютным чемпионом во всех весовых категориях с допинг контролем. Но дальнейшие самостоятельные тренировки привели к многочисленным травмам мышц плеча, груди, бицепса, спортивная форма частично была утрачена».
В апреле этого года Бочарников возобновил занятия под руководством мастера спорта международного класса, рекордсмена Европы по пауэрлифтингу Олега Веселова, и, начав с жима в 70 килограмм, восстановил и улучшил свои спортивные показатели. В феврале 2018 года Вадим рассчитывает получить спортивное звание «элита России» в пауэрлифтинге, наивысшее для спортсмена, для этого нужно поднять 225 килограмм без экипировки с допинг контролем. Уже сейчас спортсмен поднимает этот вес.
«Основной соперник по соревнованиям поинтересовался, какой у меня следующий турнир — я ему обещал, что выступлю на „Мегаполисе“ в феврале 2018 года. Там мы с ним и встретимся. Он проиграет. Все проиграют», — уверен Бочарников.
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