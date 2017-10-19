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Зеленоградец Вадим Бочарников выиграл всероссийский турнир по жиму штанги. «Все проиграют» — говорит он о будущих соперниках 19.10.2017 ZELENOGRAD.RU

Остеопат из Зеленограда Вадим Бочарников стал абсолютным победителем всероссийского турнира «Продвижение» по жиму лёжа, показав лучший результат среди десятков участников. Тридцатилетний спортсмен последовательно поднял штангу весом 190, 200 и 210 килограммов. Соревнования прошли в Москве 7 октября на двух помостах в спорткомплексе МТУ на Стромынке.

Фотографии предоставил Вадим Бочарников

Зеленоградец обошёл в абсолютном зачёте бессменного лидера турнира Романа Мишуренкова, который выигрывал соревнования в течении шести лет. Состязались в безэкипировочном жиме — в классическом пауэрлифтинге, где вес понимают без специальной одежды (с ней атлет способен выжать больший вес и дополнительно защитить себя от травм). После соревнований спортсменов подвергли допинг-контролю, как на любом турнире профессионального уровня.

У Вадима Бочарникова филологическое и медицинское образование, сейчас он практикующий врач остеопат, а силовыми тренировками профессионально занимается с 2015 года, как рассказал спортсмен Zelenograd.ru. Первым его тренером был рекордсмен России, Европы и мира Юрий Вартабедьян, подготовивший Вадима к соревнованиям «Сильные духом», которые прошли в феврале 2016 года в Москве.

«К сожалению, за четыре дня до соревнований произошла трагедия — тренера не стало, — рассказывает Бочарников. — Жена уговорила меня всё же выступить на турнире имени Юрия Вартабедьяна, я стал абсолютным чемпионом во всех весовых категориях с допинг контролем. Но дальнейшие самостоятельные тренировки привели к многочисленным травмам мышц плеча, груди, бицепса, спортивная форма частично была утрачена».

В апреле этого года Бочарников возобновил занятия под руководством мастера спорта международного класса, рекордсмена Европы по пауэрлифтингу Олега Веселова, и, начав с жима в 70 килограмм, восстановил и улучшил свои спортивные показатели. В феврале 2018 года Вадим рассчитывает получить спортивное звание «элита России» в пауэрлифтинге, наивысшее для спортсмена, для этого нужно поднять 225 килограмм без экипировки с допинг контролем. Уже сейчас спортсмен поднимает этот вес.

«Основной соперник по соревнованиям поинтересовался, какой у меня следующий турнир — я ему обещал, что выступлю на „Мегаполисе“ в феврале 2018 года. Там мы с ним и встретимся. Он проиграет. Все проиграют», — уверен Бочарников.

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