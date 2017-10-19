Зеленоградец обошёл в абсолютном зачёте бессменного лидера турнира Романа Мишуренкова, который выигрывал соревнования в течении шести лет. Состязались в безэкипировочном жиме — в классическом пауэрлифтинге, где вес понимают без специальной одежды (с ней атлет способен выжать больший вес и дополнительно защитить себя от травм). После соревнований спортсменов подвергли допинг-контролю, как на любом турнире профессионального уровня.

У Вадима Бочарникова филологическое и медицинское образование, сейчас он практикующий врач остеопат, а силовыми тренировками профессионально занимается с 2015 года, как рассказал спортсмен Zelenograd.ru. Первым его тренером был рекордсмен России, Европы и мира Юрий Вартабедьян, подготовивший Вадима к соревнованиям «Сильные духом», которые прошли в феврале 2016 года в Москве.