Традиционный осенний субботник состоится в Зеленограде 21 октября — в этот день возле Дворца творчества, на Школьном озере и на Нижнем Каменском пруду пройдут конкурсы самодельных кормушек, которые развесят на зиму для птиц, а также сбор макулатуры, экологические квесты и игры для детей и взрослых.
С 1 октября в Зеленограде начался осенний месячник благоустройства и подготовки города к зиме. Его завершит общегородской субботник 21 октября в 9:00, на который приглашают всех горожан. Субботники пройдут в школах, в детских садах, в организациях и во дворах домов с участием сотрудников районных «Жилищников».
Зеленоградский Дворец творчества объявил конкурс на изготовление домиков и кормушек «Удели внимание птицам!» — он завершится 21 октября. Кормушки можно приносить в штаб «Марафона чистоты и утепления» во дворце, в кабинет 204 (2). Можно сделать их и во время субботника в специальной мастерской (
В день субботника Дворец Творчества проведёт фотоконкурс в Instagram в трех номинациях: «Удели внимание птицам!» (оригинальное селфи с кормушкой, изготовленной собственными руками), «Мы на Марафоне» (селфи с флешмоба в конце субботника) и «Я на марафоне чистоты и утепления! Приз зрительских симпатий» (номинация за большее количество зрительских голосов — лайков). Выложить фотографии нужно 21 октября с 8:00 до 11:00 с хештегами #vodvorce#здтдим#Янамарафоне, подписав фото (фамилия, имя и возраст автора, номинация). Все работы, присланные на фотоконкурс, будут публиковать в группе Дворца творчества ВКонтакте.
Итоги фотоконкурса и конкурса кормушек подведут во Дворце во время общего чаепития с баранками и печеньем после субботника (в 11:45). Победителям обещают грамоты и призы. А затем в мягком фойе состоится музыкальный концерт воспитанников студии «Ника».
В этот же день у центрального входа во Дворец творчества и участники субботника, и все горожане смогут сдать макулатуру и поучаствовать в акции «Сдай макулатуру — спаси дерево!». Телефоны для справок: 8(499)710-0311, 8(499)731-1461.
На Школьном озере, в западной его части, праздник «День птиц» проведет 21 октября (в 11:00) досуговый центр «Энергия». В программе: театрализованное шоу, мастер-классы и конкурс кормушек для птиц — их нужно смастерить заранее и принести с собой. Жюри выберет «самую функциональную», «самую фантастическую» и «самую мимимишную» из кормушек, победителям тоже вручат подарки и сувениры.
В «новом» городе у Нижнего Каменского пруда 21 октября (с 11:00 до 15:00) движение «Эко-Зеленоград» организует квест «Чистые игры«, цель которого — популяризация раздельного сбора отходов. Участвовать приглашают команды из двух-четырёх человек, состоящие из детей от 12 лет и взрослых. Они будут зарабатывать баллы за мешки собранного мусора: чёрные мешки со смешанным мусором будут «стоить» меньше, чем зелёные — с раздельным мусором (стекло, консервные банки и пластик). Победители выиграют билеты на пейнтбол и на спектакли в «Ведогонь-театр», лазертаг и «Умные игры». Квест завершится чаепитием. Идёт онлайн-регистрация команд, но зарегистрироваться можно и прямо в день игры, в шатре около пруда.
За этот месяц месяц коммунальные службы готовили город к зиме и предстоящей весне: «Жилищники» районов и «Автомобильные дороги ЗелАО» высаживали луковичные растения, убирали цветники и упавшую листву, мыли дороги и плиточные дорожки, приводили в порядок дворы. «Мосводосток» должен был проследить, чтобы ливневые канализации не забивались листьями.
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