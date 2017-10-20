Традиционный осенний субботник состоится в Зеленограде 21 октября — в этот день возле Дворца творчества, на Школьном озере и на Нижнем Каменском пруду пройдут конкурсы самодельных кормушек, которые развесят на зиму для птиц, а также сбор макулатуры, экологические квесты и игры для детей и взрослых.

С 1 октября в Зеленограде начался осенний месячник благоустройства и подготовки города к зиме. Его завершит общегородской субботник 21 октября в 9:00, на который приглашают всех горожан. Субботники пройдут в школах, в детских садах, в организациях и во дворах домов с участием сотрудников районных «Жилищников».

Зеленоградский Дворец творчества объявил конкурс на изготовление домиков и кормушек «Удели внимание птицам!» — он завершится 21 октября. Кормушки можно приносить в штаб «Марафона чистоты и утепления» во дворце, в кабинет 204 (2). Можно сделать их и во время субботника в специальной мастерской ( 9:00—10:30 ). Все кормушки развесят по территории Дворца, а жюри конкурса выберет лучшие. Отдельно будут оцениваться оригинальные названия и надписи на птичьих домиках.

В день субботника Дворец Творчества проведёт фотоконкурс в Instagram в трех номинациях: «Удели внимание птицам!» (оригинальное селфи с кормушкой, изготовленной собственными руками), «Мы на Марафоне» (селфи с флешмоба в конце субботника) и «Я на марафоне чистоты и утепления! Приз зрительских симпатий» (номинация за большее количество зрительских голосов — лайков). Выложить фотографии нужно 21 октября с 8:00 до 11:00 с хештегами #vodvorce#здтдим#Янамарафоне, подписав фото (фамилия, имя и возраст автора, номинация). Все работы, присланные на фотоконкурс, будут публиковать в группе Дворца творчества ВКонтакте.

Итоги фотоконкурса и конкурса кормушек подведут во Дворце во время общего чаепития с баранками и печеньем после субботника (в 11:45). Победителям обещают грамоты и призы. А затем в мягком фойе состоится музыкальный концерт воспитанников студии «Ника».

В этот же день у центрального входа во Дворец творчества и участники субботника, и все горожане смогут сдать макулатуру и поучаствовать в акции «Сдай макулатуру — спаси дерево!». Телефоны для справок: 8(499)710-0311, 8(499)731-1461.

На Школьном озере, в западной его части, праздник «День птиц» проведет 21 октября (в 11:00) досуговый центр «Энергия». В программе: театрализованное шоу, мастер-классы и конкурс кормушек для птиц — их нужно смастерить заранее и принести с собой. Жюри выберет «самую функциональную», «самую фантастическую» и «самую мимимишную» из кормушек, победителям тоже вручат подарки и сувениры.