Комментировать
Обеды в офис от НормаФуд
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Неизвестный с ножом напал на мужчину в лесу 1-го микрорайона 22.08.2017 ZELENOGRAD.RU

Воскресным вечером, в девятом часу 20 августа, 37-летний электрик из Подмосковья шёл по лесу между улицей Николая Злобина и Ленинградским шоссе. Неожиданно на него набросился неизвестный с ножом и нанёс несколько ударов, рассказал потерпевший сотрудникам больницы, куда обратился после нападения.

Врачи диагностировали у мужчины проникающую колото-резаную рану груди и резаную рану плеча, а также сообщили в полицию о пациенте, который, вероятно, стал жертвой преступления. Со слов раненого, всё произошло неожиданно и нападавшего он не знает.

Как сообщили Zelenograd.ru в полиции, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Преступник в розыске. Цель и прочие детали нападения следствие выясняет.

Две недели назад, 8 августа, в Зеленограде произошло другое нападение. Двое грабителей набросились с ножом на мужчину в 10-м микрорайоне Зеленограда. Свой замысел они не довели до конца, поскольку привлекли внимание свидетелей, и скрылись с места преступления. Однако полиция задержала подозреваемых по горячим следам.

 Реклама
ЕГЭ по русскому - запишись, чтобы получить высокий балл. Объявления
ЖК "Лесное озеро". Комфорт для жизни. Начало продаж Объявления
Шоу «Королевство белых тигров» в цирке «Максимус» совсем рядом, у "Отрады" до 10 сентября Объявления
В медицинском центре «Медикал Профи» открылся кабинет подологии Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
БАБИН ДВОР

Есть всесезонная
площадка на воде.

 Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
Реклама
В АВГУСТЕ

Товар месяца у
скидки до 10%.

 Реклама
© 1997–2017 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
В АВГУСТЕ

Товар месяца у
скидки до 10%.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама