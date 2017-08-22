Воскресным вечером, в девятом часу 20 августа, 37-летний электрик из Подмосковья шёл по лесу между улицей Николая Злобина и Ленинградским шоссе. Неожиданно на него набросился неизвестный с ножом и нанёс несколько ударов, рассказал потерпевший сотрудникам больницы, куда обратился после нападения.

Врачи диагностировали у мужчины проникающую колото-резаную рану груди и резаную рану плеча, а также сообщили в полицию о пациенте, который, вероятно, стал жертвой преступления. Со слов раненого, всё произошло неожиданно и нападавшего он не знает.

Как сообщили Zelenograd.ru в полиции, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Преступник в розыске. Цель и прочие детали нападения следствие выясняет.

Две недели назад, 8 августа, в Зеленограде произошло другое нападение. Двое грабителей набросились с ножом на мужчину в 10-м микрорайоне Зеленограда. Свой замысел они не довели до конца, поскольку привлекли внимание свидетелей, и скрылись с места преступления. Однако полиция задержала подозреваемых по горячим следам.