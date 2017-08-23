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Чемпионат по скейтбордингу 26 августа «обновит» спортивную площадку у Быкова болота 23.08.2017 ZELENOGRAD.RU

Открытый чемпионат по скейтбордингу пройдёт в субботу, 26 августа (12:00—16:00), на обновлённой спортплощадке в 1 микрорайоне у пруда Быково болото, которую ремонтировали этим летом. Скейтеры из Москвы и Подмосковья приедут в Зеленоград, чтобы показать трюки в разных дисциплинах — участвовать приглашают всех желающих, включая подростков. А зрители смогут поболеть или принять участие в чемпионате по настольному теннису, в мастер-классах по катанию на скейтбордах и по воркауту.

Участником турнира по скейтбордингу может стать каждый любитель-скейтбордист, как сообщают его организаторы, объединение зеленоградских скейтбордистов «ИБО-Семья». Участникам до 14 лет, правда, будет необходимо предоставить разрешение от родителей. Перед началом соревнований нужно пройти регистрацию на месте в 12:00 и получить стартовый номер участника. Рекомендуется иметь шлем, защиту на запястье, локти и колени.

Состязаться участники будут в четырёх дисциплинах: «Game of S.K.A.T.E.», «Лучший трюк в мини-рампе», «Лучший трюк по флэт-рейлу», «Лучший трюк на центральном фан-боксе». Победителей ждут денежные вознаграждения и призы от магазина «4Sport».

Тех, кто вовсе не умеет обращаться с доской, профи из «ИБО-Семья» научат азам прямо на месте. Откроется также выставка скейтбордов ручной работы и спортивной атрибутики.

Турнир по настольному теннису, мастер-класс по воркауту и развлекательную игровую программу для детей проведёт на площадке досуговый центр «Заря».

Мероприятие пройдет под девизом «Молодежь против наркотиков», сообщает его соорганизатор, Ресурсный центр по работе с НКО Зеленограда. Специалисты Фонда святого праведного Иоанна Кронштадтского, который помогает преодолевать разные формы зависимости, проведут консультации. Особое внимание уделят группе риска — подросткам, а также проблеме наркомании и противостояния ей.

Спортивный городок Быково болото расположен неподалёку от одноимённого пруда в 1 микрорайоне, перед корпусом 158. В рамках масштабного благоустройства зоны отдыха на Быковом болоте этим летом обновили скейт-парк, сделанный год назад - его признали морально устаревшим.

Согласно концепции благоустройства, существующие спортивные площадки на Быковом болоте были в плохом состоянии и требовали ремонта. Обещали также сделать новый 6-метровый скалодром, обновлённую зону для настольного тенниса и футбольное поле, новую площадку для воркаута и отдельную — для паркура.

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