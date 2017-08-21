Сделать регулируемым переход возле остановки «Зеленый бор» попросила администрация школы в 23 микрорайоне, а также инициативный житель. Светофор планируют поставить до 15 декабря.
Ранее житель 23 микрорайона Максим Алексеев обратился в префектуру с просьбой как можно скорее поставить светофор на дублере Кутузовского шоссе, который идёт вдоль корпусов 2302 — 2304. Дублирующую дорогу частично построили, проезд открыли — и водители стали использоваться его как сквозной проезд в объезд светофора перед остановкой «Зеленый бор». Водители не снижают скорость, а пешеходы ходят тут по «зебре».
Окружная комиссия по безопасности дорожного движения согласилась с доводами зеленоградца. Теперь Центр организации дорожного движения займется подготовкой к установке светофора, на это дается около четырех месяцев.
Также руководство 2045-й школы и автоинспекция попросили перенести пешеходные переходы на дороге внутри 23 микрорайона (в проезде 6719) — от корпуса 2306А ближе к корпусу 2305Б, а от корпуса 2307А ближе к корпусу 2306Б. Эта дорога проходит как раз мимо школы.
В префектуре решили сначала сделать новую схему организации движения в этом месте, направить её в департамент транспорта, а потом снова обсудить вопрос в зависимости от решения Дептранса.
В префектуре решили сначала сделать новую схему организации движения в этом месте, направить её в департамент транспорта, а потом снова обсудить вопрос в зависимости от решения Дептранса.
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