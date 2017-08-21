Это отдельная научная область, которая исследует и практикует исправление формы вросших ногтей при помощи специальных индивидуальных корректирующих систем. Прототипом для них стали известные сегодня каждому брекет-системы для исправления прикуса. В начале 60-х годов прошлого столетия шотландский ученый Росс Фрезер предположил, что этот же метод можно использовать и для лечения вросших ногтей. Догадка оказалась верной: выяснилось, что такая методика вполне может заставить вросший ноготь вновь расти по правильной траектории и способна исправить форму даже сильно загнутых ногтей, тем самым вернув их первоначальный эстетический вид. Лечение вросших ногтевых пластин методами ортониксии сегодня осуществляют подологи.