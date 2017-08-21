Подолог Медицинского Центра «Медикал Профи» Доронина Екатерина Валерьевна большой профессионал своего дела,имеет большой стаж работы в данном направлении медицины.
Екатерина прошла курс «Аппаратный педикюр» в школе AlexBeautyConcept и знакома с немецкой косметикой Laufwunder. В процессе работы прошла авторский курс по «Медицинскому аппаратному педикюру», прослушала семинар на тему «Инфекционная и неинфекционная патология ногтевого аппарата и кожи стоп», прошла курс по установке корректирующей системы «Титановая нить». Прошла курс «Ортониксия» — коррекция вросших ногтей.
Кто такой подолог и чем он занимается
Подолог помогает решить такие проблемы стоп и ногтей как: мозоли, натоптыши, вросший ноготь, диабетическая стопа, подошвенная бородавка, трещины, грибковые заболевания ногтей и кожи, дерматомикозы и онихомикозы, нейродерматиты, повышенная потливость ног.
Подологический кабинет оснащен современным высокотехнологичным оборудованием, что позволяет применять новую комбинированную терапию с применением аппаратной обработки пораженных ногтевых пластин, в том числе у пациентов пожилого возраста; людей, страдающих сахарным диабетом, нарушениями периферического кровообращения.
Ортониксия — что же это такое?
Это отдельная научная область, которая исследует и практикует исправление формы вросших ногтей при помощи специальных индивидуальных корректирующих систем. Прототипом для них стали известные сегодня каждому брекет-системы для исправления прикуса. В начале 60-х годов прошлого столетия шотландский ученый Росс Фрезер предположил, что этот же метод можно использовать и для лечения вросших ногтей. Догадка оказалась верной: выяснилось, что такая методика вполне может заставить вросший ноготь вновь расти по правильной траектории и способна исправить форму даже сильно загнутых ногтей, тем самым вернув их первоначальный эстетический вид. Лечение вросших ногтевых пластин методами ортониксии сегодня осуществляют подологи.
Какие проблемы решает специалист-подолог
К проблемам, которые решает специалист-подолог приводят заболевания сосудов нижних конечностей, эндокринной системы. В Медицинском Центре «Медикал Профи» применяют комплексный индивидуальный подход к каждой проблеме пациентов. Прием ведут высококвалифицированные врачи — флебологи, хирурги, ортопеды, дерматологи и эндокринологи. К вашим услугам современная аппаратура: лазерный аппарат для лечения варикозной болезни, большой спектр лабораторных исследований, в том числе анализ соскоба ногтевой пластины.
Акция «День добра» — медицинский педикюр и спа-уход бесплатно, для тех кому за 70
28 числа каждого месяца подолог Екатерина Валерьевна проводит акцию «День Добра». Всем лицам +70 медицинский педикюр + спа уход ножек бесплатно за «Спасибо». Нести добро-это так приятно! Записывайте своих родных и знакомых.
Специалисты Медицинского Центра «Медикал Профи» будут рады оказать Вам профессиональную помощь в комфортных условиях.
Зеленоград, Центральный проспект, корпус 435А, 2 этаж
Дополнительная информация и запись на прием по телефонам 8(499)734-47-15, 8(499)734-28-05.
Сайт медцентра — medicalprofi.ru.
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