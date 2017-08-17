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«Микрон» приглашает 21 августа на экскурсию по производству чипов: в понедельник на завод 17.08.2017 ZELENOGRAD.RU

С июня зеленоградский завод «Микрон» проводит регулярные бесплатные и открытые экскурсии на своё производство — действующую фабрику чипов и чистые комнаты 180 и 90 нм — для всех, кто интересуется микроэлектроникой. Очередная экскурсия пройдёт 21 августа (с 13:30), следующие — каждый третий понедельник месяца.

В программе экскурсии: микроэлектронное производство (6000 операций), чистые комнаты «Микрона» (пылинка на километр), инженерная инфраструктура (10 кв.метров на каждый метр чистых помещений), производство транспортных карт и чип-модулей.

Предварительную регистрацию на экскурсии можно пройти на сайте предприятия.

Такие же экскурсии запланированы на 18 сентября, 16 октября, 20 ноября и 18 декабря.

В прошлом подобные экскурсии «Микрон» проводил два-три раза в год в рамках столичной акции «День без турникетов», в которой участвовали разные промышленные предприятия Москвы.

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