Сообщение о пожаре поступило в 2:24, полностью выгорело одноэтажное здание, которое никому не принадлежит, сообщили Zelenograd.ru в окружном управлении МЧС. Причины пожара устанавливаются.

В соцсетях предположили, что горел лес, но в МЧС опровергли это утверждение. Наблюдавшие пожар зеленоградцы говорят, что огонь был виден почти до четырех утра, а в отчете пожарных говорится, что его потушили до 3:00. Пожарная машина выехала со стороны Каменки в 3:55, рассказал Zelenograd.ru один из очевидцев.



На Заречной улице сохранились частные дома. По проекту застройки 17 микрорайона их должны снести, жителей переселить, а на месте домов построить деловой центр и спорткомплекс.