Пожар на улице Заречной произошёл ночью 15 августа, пламя было видно даже из «старого» города. Сгорело бесхозное здание, пострадавших нет.
Сообщение о пожаре поступило в 2:24, полностью выгорело одноэтажное здание, которое никому не принадлежит, сообщили Zelenograd.ru в окружном управлении МЧС. Причины пожара устанавливаются.
В соцсетях предположили, что горел лес, но в МЧС опровергли это утверждение. Наблюдавшие пожар зеленоградцы говорят, что огонь был виден почти до четырех утра, а в отчете пожарных говорится, что его потушили до 3:00. Пожарная машина выехала со стороны Каменки в 3:55, рассказал Zelenograd.ru один из очевидцев.
На Заречной улице сохранились частные дома. По проекту застройки 17 микрорайона их должны снести, жителей переселить, а на месте домов построить деловой центр и спорткомплекс.
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