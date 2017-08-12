Старт назначен на 9:00 — сначала участникам необходимо пройти регистрацию и брифинги, без которых их могут не допустить до соревнований. В 10:00 начнутся квалификационные заезды, в 11:30 — первые финальные, в 13:25 — вторые финальные заезды (расписание). Категорий соревнований тоже немало.

Дети от трёх до девяти лет будут состязаться в двух категориях: «Минимото», на маленьких мотоциклах Polini 910 в основном зачёте (другие стоковые детские мотоциклы пойдут отдельными зачётами), и «Минимотард» на кроссовых мотоциклах и питбайках. Юноши (от 10 до 15 лет) участвуют в категориях «Минимотард» (питбайки у них побольше) и «Мини GP».

Участники класса «Супермото» — это пилоты от 16 лет и старше. Чтобы получить право состязаться в этом классе, мотоциклистам нужна лицензия спортсмена Мотофедерации России категории А1 или С. К пилотам супермото добавятся спортсмены на городских мотоциклах, но зачёт у них будет отдельный: мотоциклы для улицы и супермото отличаются.

«Супермото — это лёгкие кроссовые мотоциклы, но подходящие для асфальта. Для этого им меняют колёса, резину, ставят другой движок. На картодроме „Фирсановка“ это самые быстрые мотоциклы», — рассказал организатор Артём Тесленко.

В класса «Спортбайк» участникам также должно быть больше 16 лет. Они будут бороться в трёх категориях: PRO (для самых быстрых и опытных спортсменов), SPORT (для любителей и новичков) и WOMAN. Под пилотами должны быть мотоциклы классов «Спорт», «Спорт-турист», «Турист», «Дорожник» объемом от 150 «кубиков».

Отдельным заездом стоит популярный на мировых соревнованиях формат гонки на выносливость — «Эндуранс» (от англ. endurance — «выносливость»). 60-минутная гонка начнётся в 16:30 со старта «Ле-Ман»: после команды пилотам нужно будет сначала добежать до своих мотоциклов, завести их и двинуться по трассе. Затем участникам команд, состоящих из двух человек, необходимо заехать на три обязательных пит-стопа и произвести смену гонщика и мотоцикла. Победит та команда, которая преодолеет большее количество кругов за время гонки.

Взнос участника по предварительной регистрации составляет 5000 рублей, если в классе шесть-десять человек, или 3000 рублей, если в классе набирается более десяти человек. Без предварительной регистрации нужно будет заплатить 5000 рублей. К соревнованиям не допустят без мотобот, перчаток, шлема, очков, кожаных мотокуртки и штанов с защитой суставов и защиты спины. Плюс всем участникам без исключения нужно застраховаться на занятия мотоспортом на сумму не менее 100 000 рублей. Согласно правилам, несовершеннолетним участникам дополнительно требуется нотариально заверенное разрешение от обоих родителей.

Как рассказали Zelenograd.ru в Федерации мотоциклетного спорта России, эти соревнования призваны сделать мотоспорт популярным в стране, привлечь интерес молодёжи, расширить спортивное сообщество, а также собрать сильнейших в сборной мотофедерации.

Автокартодром «Фирсановка» этим летом уже принял второй этап Чемпионата России по супермото. После завершения сезона инфраструктуру площадки ждёт очередной этап реконструкции, сообщает администрация Зеленограда.