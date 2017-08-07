— Может ли вообще клиника дать какие-то гарантии?

— В медицине нет гарантий, есть примерный прогноз. Хотя, может быть, и сбывающийся чаще прогноза погоды. Плохой зуб может отслужить двадцать лет. И, наоборот, бывают проблемы там, где их не ожидаем. Все мы разные и болеем по-разному. Гарантия же состоит в том, что, во-первых, специалист должен приложить все знания и умение, им полученные, для решения проблем пациента. А во-вторых, если что-то пошло не так в пределах оговоренного гарантийного срока, исправить это «безвозмездно, тот есть даром».

— Можно ли обойтись пломбой без коронки на разрушенный зуб?

— Если зуб живой, нерв не удалялся, то возможны варианты. Чаще можно обойтись пломбой. Живой зуб намного лучше переносит жевательную нагрузку, меньше подвержен переломам, гораздо устойчивее к кариесу.

Если по каким-либо причинам зуб депульпирован, «мертвый», то, как правило, его нужно закрывать коронкой. Конечно, решение принимается индивидуально, с учетом количества сохранившейся здоровой ткани зуба, его состояния и так далее. Задача врача — объяснить пациенту ситуацию, риск и прогноз. Но принимает решение тот, кто платит. Решили отказаться от коронки — на ваш страх и риск.

— Почему выпадают пломбы?

— Многое зависит от условий, в которых находится данная пломба. К примеру, повышенная стираемость зубов — достаточно распространенный диагноз — сильно снижает срок службы пломб.

Если же пломба выпадает вскоре после её постановки, как правило, это какая-то погрешность в работе врача. Достаточно микроскопической капли жидкости (крови либо слюны) не в то время и не в том месте, и — «мы её теряем». Но ни одна ириска, жвачка, семечка не в состоянии вытащить качественно сделанную пломбу. Если это случилось, значит, пломба давно утратила свою фиксацию к тканям зуба и держалась только за счет стенок полости на голом энтузиазме. А ириска всего лишь стала той последней соломинкой, что переломила хребет верблюду.

— Бывает такое — в зубе маленькая дырочка, а стоматолог весь зуб рассверлил. Почему так происходит?

— Да, это распространенная жалоба. Почему? Потому что кариес, как правило, протекает в форме обратной пирамиды — «вершина» находится на поверхности зуба, а широкое «основание» в глубине. Эмаль зуба — в принципе, очень твердая, прочная ткань, она гораздо более устойчива к кариесу, чем дентин, который лежит под ней. То есть, стоит появиться входным воротам — микроскопическая кариозная полость — и процесс пошел под эмалью с гораздо большей скоростью, чем снаружи. В итоге мы можем начать работать с зубом и не досчитаться двух его третей. Мы обязаны убрать все пораженные ткани, независимо от их количества. И исходя из того, что осталось от зуба, планируем метод его восстановления.



Говоря простым языком, никто не будет делать лишнюю работу за те же самые деньги, и просто так, из вредности, сносить ползуба, что бы самому же пыхтеть над его восстановлением. Подход к здоровым тканям должен быть бережным. То, что можно сохранить без риска потерять в ближайшее время, будет сохранено.

— Иногда за один визит к стоматологу делают несколько рентгеновских снимков. Это не опасно для здоровья?

— Рентгенологическая настороженность — это хорошо, конечно, но она не должна перерастать в радиофобию. Мы делаем снимки на современном цифровом визиографе, за один снимок пациент получает дозу, не превышающую дневную дозу от естественного уличного фона. В год можно сделать до 300 таких снимков. И если мы делаем 4-5 снимков на один зуб — это вполне нормальная ситуация. К слову, возможный вред от того, что мы пропустим какие-то проблемы в зубе из-за отсутствия снимка, намного больше мнимого вреда от излучения.

Да, существуют еще панорамные снимки, томография, там доза повыше. Но их не делают по умолчанию всем подряд, этот вопрос решается отдельно в каждом конкретном случае.

— Если на зубе выросла киста, его однозначно будут удалять?

— Нет. Можно качественно, грамотно перелечить каналы. Причина появления гнойных мешочков на корнях зуба — это, прежде всего, грязные инфицированные каналы или неудачно пролеченные ранее каналы. Киста или гранулема — всего лишь следствие, внешнее проявление этого. Если мы устраняем причину, организм должен сам разобрать это следствие, возникшее в костной ткани. При успешном перелечивании вероятность того, что очаг будет постепенно исчезать — 70-80 процентов. Без дополнительных хирургических вмешательств вроде резекции (когда удаляют верхушку зуба с этой кистой через разрез в десне), что было распространено ранее.

Срок заживления больших поражений, конечно, долгий — от года до десяти лет. Какие-то выводы о результатах лечения стоит делать не раньше, чем через полгода: наблюдать, сравнивать старые и новые снимки. И если мы через 2-4 года видим, что очаг не уменьшился, но зуб не болит, то лечение считается условно успешным. К сожалению, мы не всесильны. Если очаг увеличился и продолжает беспокоить, принимается решение о резекции либо удалении зуба.

— Беременным и кормящим женщинам можно делать анестезию и снимки зубов у стоматолога?

— На эту тему много слухов и легенд. Анестезию с разумной дозировкой адреналина (а выбор у нас есть) вполне можно делать. И лучше лечиться во втором триместре беременности (с 3-его по 6-ой месяц).

Стресс, который получит женщина от боли при лечении без анестезии, тот адреналин, который выделится — его количество на порядок больше того, что содержится в шприце. Касаемо кормящих и введения анестетиков: если что-то и попадает в грудное молоко, то в ничтожных количествах и выводится достаточно быстро — концентрация падает наполовину уже через 30-40 минут.

Что касается снимков — есть, во-первых, защитные фартуки. Доза, повторюсь, минимальна. В-третьих, луч узконаправлен, он проходит сквозь ткани лица, головы, но никак не направляется на живот или грудь. При соблюдении мер предосторожности серьезных противопоказаний нет.