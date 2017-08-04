После большого и плодотворного шопинга всегда хочется восстановить силы и перекусить. Особенно в огромном торговом центре. Особенно в компании детей. В ТЦ «МЕГА» в Химках запустили новую детскую акцию «Детям — бесплатно!» Весь август в 15 кафе и ресторанах торгового центра для детей будут работать спецпредложения: взрослые могут взять блюдо для себя и получить вкусное угощение для ребёнка в подарок. Какие-то рестораны сразу установили подарочные детские блюда, а где-то их можно выбрать из меню.

В ресторане ИКЕА можно взять чего-нибудь вкусненького на 399 рублей (столько стоит, например, семейный обед), а в подарок маленькому гостю выдадут куриные медальоны с гарниром на выбор, освежающую фруктовую воду и шоколадное яйцо с сюрпризом на десерт в придачу.

Мясное Bar BQ Cafe предлагает любое блюдо и напиток из детского меню. Для их получения взрослым нужно сделать заказ от 700 рублей. В летнем меню, например, есть огромные аргентинские креветки за 760 рублей, приготовленные на гриле.

Грузинский ресторан «Чача room» готовит вкусную фирменную пиццу «Чача». Здесь её и предлагают в подарок детям за родительский заказ на 500 рублей из основного меню. Можно отведать оригинальные супы и, конечно, что-нибудь из большого выбора мясных блюд и хачапури.

В «Шоколаднице» любые блинчики на выбор для ребёнка принесут к заказу от 400 рублей. А блинчиков в меню здесь много — и сытных, и сладких. Особой популярностью пользуются блинчики с сёмгой и «Легендарные» с шоколадом.

Любителей итальянской кухни привлечёт IL Патио и его предложение: за заказ на 700 рублей для ребёнка можно выбрать любое комбо из детского меню. В комбо входит блюдо, сок и вкусное мороженое. В IL Патио готовят удачные спагетти Нери с морепродуктами и пиццу от шефа.

Если хочется восточной кухни и колорита, то нужно идти в KABUKI cafe & lounge. Здесь детский обед бесплатно принесут вместе с любым заказанным блюдом. Можно попробовать воздушные крабовые чипсы с домашним соусом и нем — вьетнамские жареные роллы в рисовой бумаге.

В популярном пончиковом кафе Krispy Kreme для детей готовят фирменный «Ринг Оригинальный». Получить его можно за заказ на сумму от 101 рубля. Попробовать предлагают новые тропические шеллы «Секрет тропиканки», «Цветок Карибского моря», ринг «Бразильский поцелуй».

В «Крошке Картошке» картофель умеют готовить по-всякому. Детям весь август подают запечённые «по-деревенски» картофельные дольки с клубничным молочным коктейлем — врослым нужно только заказать что-нибудь на 350 рублей. Новое предложение «лайт» с красной рыбой или домашней сметаной, возможно, придётся по вкусу искушённым.

Бесплатное мороженое «Нудл» достанется ребёнку в ресторане The Noodle House. Чтобы получить подарок, здесь нужно сделать заказ из основного меню минимум на 500 рублей.

Ещё один итальянский ресторан Osteria Mario предлагает взрослым заказать блюда на 700 рублей и получить в подарок для ребёнка блюдо и напиток из детского меню. Здесь готовят даже оссобуко — этот нежный стейк можно найти не в каждом итальянском ресторане России.

В ресторане «Панчо» обещают гастрономическое путешествие по кухне Мексики и Италии. Здесь и буррито, и эмпанадас, и кесадилья, и фахитас — и это далеко не всё, что готовят в «Панчо». А младшим гостям принесут на выбор десерт или напиток при любом заказе взрослым.

Кафе Street Chef готовит аппетитные хот-доги, бургеры и другие шедевры уличной кухни. За заказ от 550 рублей маленькому гостю подарят любой (не только детский!) хот-дог на выбор.

SUSHI BOOFFET предлагает попробовать их фирменный WOK: лапшу удон с курицей терияки. Вторая порция этого блюда достанется ребёнку бесплатно.

В легендарном ресторане T.G.I. FRIDAY'S выбор всегда огромный. С ним взрослому нужно определиться минимум на 700 рублей (можно взять, например, фирменные крылья и напиток), чтобы получить в подарок для ребёнка комбо из детского меню «блюдо+сок+мороженое».

В ресторане Zotman Pizza Pie развернулись на два предложения. Во-первых, каждому ребёнку принесут бесплатный шарик мороженого. Во-вторых, если заказать две пиццы, третья будет подарочной. Ещё Zotman объявили сезон лисичек и предлагают попробовать блюда с этими полезными и вкусными грибами.

Есть несколько нюансов в правилах акции: она распространяется на детей до 12 лет, ребёнок должен быть рядом во время заказа, подробности в каждом кафе или ресторане лучше уточнить отдельно. И не забывайте сообщать официанту о своём желании принять участие в акции.