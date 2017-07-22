В лесу 11 микрорайоне сегодня прошли любительские соревнования по спортивному ориентированию. За полчаса участникам надо отыскать 11 отмеченных на карте точек. Побеждает тот, кто найдет больше всего спрятанных точек за минимальное время. На старт вышли 11 семей и 33 спортсмена в личном зачете.