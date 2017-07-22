В лесу 11 микрорайоне сегодня прошли любительские соревнования по спортивному ориентированию. За полчаса участникам надо отыскать 11 отмеченных на карте точек. Побеждает тот, кто найдет больше всего спрятанных точек за минимальное время. На старт вышли 11 семей и 33 спортсмена в личном зачете.
Кроме ориентирования на соревнованиях принимали сдачу нормативов ГТО по туристическому походу. Желающих сдать норматив набралось восемь человек.
Соревнования по ориентированию в Зеленограде регулярно организует Виктора Николаевич Костюшин при поддержке Центра физкультуры и спорта. О дате следующих соревнований смотрите в нашей афише или узнавайте по телефону 8(903)117-40-85.
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