Старт назначен на 11:00, он будет раздельным с интервалом 20 минут, как сообщили Zelenograd.ru в ЦФКиС. Место старта — в 200 метрах от Детской музыкальной школы №71 (автобусные остановки «Кафе лесное» или «Берёзовая аллея»). Каждому участнику выделят полтора часа на поиск контрольных пунктов. Итоги будут подводиться по возрастным группам и количеству найденных точек за отведённое время.

Кроме участия в соревнованиях желающие смогут сдать норматив ГТО по туристическому походу и проверить туристические навыки.

Участникам соревнований и сдачи ГТО необходимо предварительно зарегистрироваться до 20 июля по телефону 8(903)117-4085 у Виктора Костюшкина или в комментариях к посту в ЖЖ. Принять участие в соревнованиях собираются уже больше 20 человек из Зеленограда, Москвы, Электростали и других районов Московской области.

Прошлые зеленоградские соревнования по ориентированию прошли в июне в лесном массиве 9 микрорайона.