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Соревноваться в туристическом ориентировании будут 22 июля в лесу 11 микрорайона 19.07.2017 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградских любителей туристического ориентирования в эту субботу ждёт дистанция в три километра, на которой нужно будет отыскать семь контрольных пунктов. Организаторы соревнований, зеленоградский Центр физкультуры и спорта, приглашают спортсменов всех возрастов и команды любого состава, в том числе родителей с детьми. Участие — бесплатное.

С собой советуют взять компас, мобильный телефон, дождевик, перекус, воду и одеться по погоде
Фото: zelsport.ru

Старт назначен на 11:00, он будет раздельным с интервалом 20 минут, как сообщили Zelenograd.ru в ЦФКиС. Место старта — в 200 метрах от Детской музыкальной школы №71 (автобусные остановки «Кафе лесное» или «Берёзовая аллея»). Каждому участнику выделят полтора часа на поиск контрольных пунктов. Итоги будут подводиться по возрастным группам и количеству найденных точек за отведённое время.

Кроме участия в соревнованиях желающие смогут сдать норматив ГТО по туристическому походу и проверить туристические навыки.

Участникам соревнований и сдачи ГТО необходимо предварительно зарегистрироваться до 20 июля по телефону 8(903)117-4085 у Виктора Костюшкина или в комментариях к посту в ЖЖ. Принять участие в соревнованиях собираются уже больше 20 человек из Зеленограда, Москвы, Электростали и других районов Московской области.

Прошлые зеленоградские соревнования по ориентированию прошли в июне в лесном массиве 9 микрорайона.

Видео: RSL Motion Images/youtube.com

Тогда дистанцию в 3.5 километров с 11 контрольными пунктами пробежали 55 человек (результаты), самому старшему из которых было 56 лет, а самым младшим — два года и меньше.

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