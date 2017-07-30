У нового магистерского направления 20 бюджетных мест и 10 внебюджетных. «Подать документы на эту магистерскую программу могут выпускники Института математики, информатики и естественных наук нашего университета, — рассказала Светлана Литвинова Zelenograd.ru. — Наша основная целевая группа — это выпускники технических вузов: инженеры и технические работники, работающие или нацеленные на работу в школе, детском технопарке, организации дополнительного образования и желающие получить квалификацию учителя физики».

В магистратуру ждут также бакалавров других педагогических вузов с квалификацией «учитель физики и математики». Приёмная комиссия работает по адресу: Зеленоград, корпус 1140, кабинет 100 (телефон 8(499)710-9442). Вступительные экзамены пройдут 18 и 19 августа в форме профильного экзамена по физике: индивидуального выполнения тестов по предмету и анкетирования на профессиональные темы. Зачисление на бюджетные места проведут приказом 28 августа, на места с оплатой обучения 30 августа.

Срок учёбы — два года, режим — два дня в неделю (в Зеленограде, корпус 1140, а также на базе Педагогического STEM-парка МГПУ в Москве). Программа магистратуры реализуется совместно с Курчатовским институтом, школами-лидерами в области инженерных классов, Детским технопарком «Кванториум», Московским политехническим университетом. В обучение входит 2000 часов практики.

Очную учёбу в магистратуре каждый студент будет совмещать с работой педагогом в одной из образовательных организаций города, отрабатывая на практике педагогические подходы к организации современной технической сферы образования. Каждому поступившему в магистратуру уже на первом курсе гарантируют трудоустройство в Зеленограде или в Москве, а в перспективе — зарплаты не менее 75 тысяч рублей.

Спрос на учителей физики растёт, как и на и педагогов дополнительного образования технического профиля — на него и ориентируются в МГПУ. С 2013 года в Москве работают 37 школ по проекту «Курчатовский центр непрерывного конвергентного образования«, в том числе две школы Зеленограда (школа 853 и лицей 1557). С прошлого года 148 столичных школ начали работу по проекту «Инженерный класс в московской школе«, к нему присоединились шесть зеленоградских — гимназия 1528, школы 1194, 1353, 1150, 2045 и 618. В 2017 году в Москве будут открыты 10 детских технопарков «Кванториум». Всем этим проектам нужны квалифицированные педагогические кадры, владеющие современными технологиями, физикой, математикой и информатикой.



Понятие «STEM-образование» появилось в педагогике недавно: STEM это S — science, T — technology, E — engineering, M — mathematics. Новая образовательная программа подразумевает создание среды, в которой ученики сразу учатся применять теоретические знания на практике, взамен традиционных уроков. Программа нацелена на воспитание со школы востребованных на рынке специалистов для технических областей: IT-шников, программистов и инженеров.