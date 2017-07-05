Практически для всех наших домов, именно железобетонный подходит по соотношению цены, и качеству технических характеристик. Железобетонные сваи имеют ряд преимуществ среди других фундаментов.

Монолитный армированный бетон — не гниет, не ржавеет, при соблюдении технологии изготовления, практически неограниченный срок службы.

Стоимость такого фундамента значительно ниже ленточного фундамента, а несущая способность и устойчивость к морозному пучению гораздо выше.

Ну и основным плюсом является скидка до 50% от нашей компании при заключении договора на строительство дома в этом месяце.