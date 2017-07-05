В этом месяце при заключении договора на строительство домов с (зимними опциями) компания ДачаЗел дарит скидку на железобетонный фундамент до 50% от стоимости фундамента.
Практически для всех наших домов, именно железобетонный подходит по соотношению цены, и качеству технических характеристик. Железобетонные сваи имеют ряд преимуществ среди других фундаментов.
Монолитный армированный бетон — не гниет, не ржавеет, при соблюдении технологии изготовления, практически неограниченный срок службы.
Стоимость такого фундамента значительно ниже ленточного фундамента, а несущая способность и устойчивость к морозному пучению гораздо выше.
Ну и основным плюсом является скидка до 50% от нашей компании при заключении договора на строительство дома в этом месяце.
При заказе самого бюджетного дачного дома, можно доукомплектовать его зимними опциями, после этого в этом доме можно будет жить круглый год.
Приглашаем посетить нашу выставочную площадку в нашем городе, так же при заключении договора в этом месяце, первые пять заказчиков получат приятные и нужные подарки для нового дома. Успейте заказать! Предложение ограничено.
Так же можно посетить стройплощадки уже строящихся домов, что бы посмотреть как происходит процесс строительства по этапам.
Внимание, в связи с высоким строительным сезоном, большая просьба перед посещением выставочной площадки, сообщить о вашем визите по телефону 8(499)398-02-11.
На выставочной площадке можно увидеть своими глазами и оценить качество построек и используемых материалов. Выставочная площадка находится по адресу: Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, дом 17, строение 1. Наши специалисты подробно проконсультируют, помогут подобрать дом или баню, отвечающую всем вашим требованиям и пожеланиям. На выставочной площадке представлены дома разных типов, цены на дома и бани одни из самых низких в Московском регионе.
Также компания «ДачаЗел» производит такие работы как: достройка, реконструкция уже построенных строений, разводка инженерных систем, косметический и капитальный ремонт. Работы производятся высококвалифицированными сотрудниками имеющими многолетний опыт, по договору подряда с предоставлением гарантии и полным техническим надзором.
Компания «ДачаЗел» строит дома уже более 14 лет, более 700 построенных объектов в Солнечногорском, Клинском, Волоколамском, Дмитровском, Истринском, Рузском, районах Московской области. За долгие годы работы специалисты компании накопили бесценный опыт для воплощения вашей мечты в жизнь, о чем говорят многочисленные отзывы клиентов. Мы поможем вам сделать правильный выбор, ведь достаточно просто ошибиться с выбором дома или бани когда это делаешь первый раз в жизни. Мы являемся участниками многочисленных выставок (подтверждено сертификатами участника), участник премии Национальный Знак Качества.
Компания имеет собственные лесозаготовочные базы в экологически чистом районе Вологодской области для заготовки древесины (только зимний северный лес), а также собственное производство профилированного бруса и других материалов. Это позволяет нам предлагать своим заказчикам приемлемые цены и гибкую систему скидок при отличном качестве материала.
На сайте компании www.dachazel.ru представлено более сотни популярных проектов домов и бань, с индивидуальной планировкой, для сезонного и круглогодичного проживания от маленьких дачных домиков до коттеджей для большой семьи, гостевые домики и банные комплексы. Так же производим строительство по индивидуальным проектам, можем переделать проект по вашим пожеланиям без удорожания постройки.
В связи с ближайшим сезонным повышением цен на строительные материалы, рекомендуем всем желающим начать строительство в новом строительном сезоне, поторопиться с выбором проекта и заключением договора со скидкой 30% от стоимости дома .
Заключить договор, зафиксировав стоимость можно сейчас, а строить летом.
Строительство загородного дома в период кризиса и нестабильности курсов валют — лучший способ обезопасить свои накопления.
Держим цены на уровне 2012 года!
Выставочная площадка компании расположена по адресу: Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, дом 17, строение 1.
Подробную информацию можно получить по телефонам: 8(499)398-02-11; 8(926)573-86-62; 8(926)277-48-36.
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