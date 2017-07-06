Почка — жизненно важный орган, ее задача выводить из организма вредные и ненужные вещества. Как диагностируют заболевания почек, к какому врачу идти со своими проблемами, Zelenograd.ru рассказала нефролог и терапевт семейной клиники «Детство плюс» Ксения Демьянова.
— Когда идет речь о почках, пациента могут отправить к терапевту, урологу или нефрологу. Чем уролог отличается от нефролога? Как понять, к какому из этих специалистов обращаться?
— Нефролог и уролог действительно совместно исследуют патологии почек и мочевыводящих путей: нефролог занимается почками, а уролог — мочевыводящими путями. Если, например, у человека появляются боли при мочеиспускании, боли в поясничной области, моча меняет цвет — как правило, становится коричневого или розового оттенка, цвета чая или пива, — он может обратиться как к урологу, так и к нефрологу. Обследование может назначить и тот, и другой врач — обычно это ультразвуковое исследование и лабораторные исследования мочи. И по результатам мы уже дифференцируем, к какому доктору надо идти дальше.
Главнейшая функция почки — очистка крови от продуктов белкового обмена, азотистых шлаков. Кроме того, почка регулирует обмен веществ, объем крови, воды в организме. Всем этим занимаются нефрологи. Все, что начинается потом, образно говоря, — мочеточники, мочевой пузырь, уретра — в ведении урологов.
— Можно ли различить заболевания почек и мочевыводящих путей по характерным болям?
— Например, боли в пояснице, которые «отдают» в паховую область, ноги — это обычно характерно для почечной колики. Боли при почечной колике (камнях в почках и мочевыводящих путях), как правило, очень сильные — в такой ситуации вызывают «скорую помощь» и везут в больницу.
Но если пациент пришел в клинику, если нет необходимости в хирургическом лечении, тогда его может наблюдать нефролог. Назначается диета, обследование, уточняются сопутствующие заболевания. То есть, нефролог работает в этом случае амбулаторно.
— Как выявляют патологию почек?
— Почки — очень тихий орган. Они не дают о себе знать очень долго. Случается, что мы обнаруживаем патологию почек только при обследовании. Поэтому такое распространенное заболевание как гипертоническая болезнь (повышенное артериальное давление) обязательно требует консультации нефролога. Особенно это важно для молодых пациентов (до 40 лет).
Сегодняшний бич — ожирение, как часть метаболического синдрома. Лечение метаболического синдрома должно проводиться совместно с нефрологом. Почки, как сердце и глаза — орган-мишень при гипертонии и метаболическом синдроме.
Очень часто патология почек протекает скрыто. Поэтому надо обязательно сдавать общий анализ мочи — во время диспансеризации, обследования и практически любого обращения к врачу.
— Какие заболевания почек наиболее часто встречаются у зеленоградцев?
— Прежде всего, это мочекаменная болезнь. Мы совместно с урологами занимаемся этой проблемой. Повторю, что помощь урологов чаще нужна в стационаре, в тех ситуациях, когда нужна операция. Если показаний к операции нет — чаще всего в случае с песком или мелкими, до 5 мм конкрементами, — можно лечиться у нефролога. Врач назначит сдать анализы мочи, ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря, диету.
— Какие-то внешние факторы способствуют распространению мочекаменной болезни?
— Таким фактором может быть употребление жесткой воды с большим содержанием минеральных солей. Но в первую очередь большую роль играет наследственность и образ жизни. Малоподвижный образ жизни и неправильное питание — способствуют формированию камней в почках.
Отмечу, что камни в почках и желчном пузыре никак между собой не связаны, они появляются по разным причинам. А пациенты иногда уверены, что если есть камни в желчном пузыре, то будут и камни в почках, — это ошибочное суждение.
— Что все-таки является следствием, а что причиной заболевания почек? Ожирение, например, предшествует патологии или возникает вследствие неё?
— Ожирение — это, в первую очередь, следствие. Например, у людей с избыточной массой тела повышается артериальное давление. Гипертония, в свою очередь, оказывает свое неблагоприятное воздействие на почки, что приводит к постепенному нарушению их функций.
— Есть ли связь между почечной недостаточностью и такими болезнями как диабет, гипертония, ишемическая болезнь сердца?
— Однозначно есть. Сахарный диабет может вызывать диабетическую нефропатию. Это отдельная форма болезни, которая имеет специфические критерии, симптомы — появление отеков, белка в моче. Таких пациентов, как правило, госпитализируют в эндокринологический стационар и наблюдают с участием нефрологов. В этом случае патология почек является индикатором прогрессирования диабета.
Почки, как и сердце, снабжаются большим количеством крови. Атеросклероз может быть в любых сосудах. Если в сосудах сердца — будет ишемическая болезнь сердца, если в сосудах головного мозга — будут поражения центральной нервной системы. Так же у некоторых пациентов развивается ишемическая болезнь почек.
— В каком возрасте сейчас возникают заболевания почек?
— Для разных болезней почек характерен разный возраст. «Первично» почечные заболевания (например, гломерулонефрит) характерны для молодых пациентов, а «вторичные», к которым относятся и метаболические нарушения, — для пациентов старшей возрастной группы. Но сейчас эти болезни «помолодели». И мы опять возвращаемся к ожирению и артериальной гипертензии. Чем моложе пациент с гипертонией, тем раньше у него может сформироваться поражение как сердца, так и почек.
— В чем же причина?
— Сидячий образ жизни, машины — мало двигаются и много едят. Большое количество животных жиров в рационе.
Есть и другая сторона медали. Многие сейчас, наоборот, ходят в тренажерные залы, занимаются спортом и увлекаются протеиновым питанием. Протеин — это белок. Фактически эти коктейли и батончики заменяют мясо, творог, сыр. И тут важно понимать, сколько же белка мы потребляем в сутки. Напомню, что для здорового человека средняя норма — один грамм белка на один килограмм веса в день. Например, для человека весом 60 килограмм — 60 граммов белка в день. Всего.
Злоупотребление белковыми продуктами будет повышать количество азотистых шлаков, мочевой кислоты, которая ощутимо повреждает эпителий почечных канальцев и мочеточников, образуются камни. И в результате мы имеем мочекаменную болезнь, спровоцированную как бы здоровым образом жизни.
Иногда из-за злоупотребления протеиновым питанием у молодых людей даже формируется хроническая почечная недостаточность, а затем и ее терминальная стадия — когда почки уже не могут работать, и человека подключают к аппарату «искусственная почка».
— Вероятно, и алкоголь влияет на почки?
— Если мы говорим о злоупотреблении алкоголем, то чаще всего эти люди склонны к инфекциям мочевыводящих путей — циститам, уретритам.
— Можно ли застудить почки?
— Да, но это восходящий путь инфекции. Как правило, инфекция попадает из уретры в мочевой пузырь, а затем в почки.
Иногда заболевание почек может протекать как осложнение любой инфекции, например, ангины. И тогда — инфекционные агенты, бактерии с током крови попадают в почки, и может развиться острый пиелонефрит — инфекционное воспаление почки.
— Что, кроме диеты, является профилактикой заболеваний почек?
— Есть такой девиз: «Выпей стакан воды — поздравь свои почки». Очень важно пить воду в достаточном количестве. Люди много и хорошо едят, но забывают про питьевой режим. Или пьют не то, что нужно. Это должна быть обычная вода — не минеральная, не газированная.
— Бутилированная или водопроводная, пропущенная через фильтр?
— Можно покупать в бутылках, можно дома пользоваться фильтрами, можно брать воду из скважины. Главное, чтобы она была чистая, без бактериального загрязнения.
— Можно ли вместо воды пить морс или компот?
— Да. Брусника и клюква, например, — это природные уроантисептики. Они способствуют профилактике инфицирования мочевыводящих путей. Главное, не надо их варить, а мгновенно ошпаривать кипятком.
Но — если мы говорим об ожирении, то надо помнить, что в морсы, как, правило, добавляют сахар. Единственный напиток с нулевой калорийностью — это вода.
— Как вы относитесь к лечению почек травяными сборами?
— Очень аккуратно. Мы знаем большое количество плохих исходов, связанных с так называемыми китайскими травами, — вплоть до острой почечной недостаточности. Некоторые травы могут обладать нефротоксическим действием — как и лекарства.
Сегодня мы нередко сталкиваемся с патологией почек из-за злоупотребления лекарственными препаратами, относящимися к группе нестероидных противовоспалительных средств (обезболивающие препараты). Так же действуют некоторые травы, но, как правило, не растущие в России. Если в составе сбора зверобой, ромашка, мать-и-мачеха — это вполне можно пить. Но лучше все-таки всегда посоветоваться с врачом.
— Кроме результатов анализа мочи, какие еще обследования позволяют выявить патологию почек?
— Как правило, ультразвук почек и мочевыводящей системы. Дальше уже в зависимости от выявленных или не выявленных изменений — следующее обследование.
— Что нового в последние годы появилось в нефрологии?
— Нефрология — развивающаяся наука. Мы постоянно участвуем в конгрессах, в международных конференциях — появилось много нового, много препаратов, нормализующих обмен веществ.
Пациенты с хронической почечной недостаточностью обязательно наблюдаются у нефролога. Им назначается строгая диета и ряд препаратов, регулирующих обмен веществ. Ведь если почка не справляется со своей функцией, начинают страдать и другие органы. И врач подбирает препараты, которые нивелируют эти изменения обмена веществ.
— Бывает ли, что человека с заболеванием почек лечат «от другого», просто потому, что не поставили правильный диагноз?
— К сожалению, такое часто бывает. Порой человеку делают сложные и дорогостоящие исследования, но совершенно забывают об обычном общем анализе мочи. А потом выясняется, что уже надо серьезно заниматься почками.
Случается, что другие узкие специалисты не умеют читать и интерпретировать изменения в анализах мочи. Надо сказать, наши терапевты хорошо образованны — они увидят отклонения.
Но другие врачи могут или не обратить внимания на показатели, или списать их на что-то другое.
— Врачи иногда могут распознать «своего» пациента только по его виду. Можно ли визуально определить человека с заболеваниями почек?
— Разве что больного с хронической почечной недостаточностью. У него изменен цвет кожи, он усталый, вялый, сонливый. Но в целом внешние проявления — это, скорее, бытовое заблуждение. Например, отеки под глазами редко связаны с заболеванием почек. Показательны для врачей, в первую очередь, отеки ног и рук.
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