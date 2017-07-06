— Когда идет речь о почках, пациента могут отправить к терапевту, урологу или нефрологу. Чем уролог отличается от нефролога? Как понять, к какому из этих специалистов обращаться?

— Нефролог и уролог действительно совместно исследуют патологии почек и мочевыводящих путей: нефролог занимается почками, а уролог — мочевыводящими путями. Если, например, у человека появляются боли при мочеиспускании, боли в поясничной области, моча меняет цвет — как правило, становится коричневого или розового оттенка, цвета чая или пива, — он может обратиться как к урологу, так и к нефрологу. Обследование может назначить и тот, и другой врач — обычно это ультразвуковое исследование и лабораторные исследования мочи. И по результатам мы уже дифференцируем, к какому доктору надо идти дальше.

Главнейшая функция почки — очистка крови от продуктов белкового обмена, азотистых шлаков. Кроме того, почка регулирует обмен веществ, объем крови, воды в организме. Всем этим занимаются нефрологи. Все, что начинается потом, образно говоря, — мочеточники, мочевой пузырь, уретра — в ведении урологов.

— Можно ли различить заболевания почек и мочевыводящих путей по характерным болям?

— Например, боли в пояснице, которые «отдают» в паховую область, ноги — это обычно характерно для почечной колики. Боли при почечной колике (камнях в почках и мочевыводящих путях), как правило, очень сильные — в такой ситуации вызывают «скорую помощь» и везут в больницу.

Но если пациент пришел в клинику, если нет необходимости в хирургическом лечении, тогда его может наблюдать нефролог. Назначается диета, обследование, уточняются сопутствующие заболевания. То есть, нефролог работает в этом случае амбулаторно.